Sudamericano de futsal FIFA: Debut triunfal contra Ecuador

Hoy, en el choque de fondo de la jornada de futsal FIFA, Paraguay enfrentará a Bolivia, desde las 19:00.

Antes, desde las 12:15 jugarán Chile vs. Venezuela, 14:30 Uruguay vs. Argentina, 16:45 Ecuador vs. Brasil.

Importante victoria. Paraguay debutó con victoria y es importante para afianzar a los juveniles. En el juego de ayer fue a los vestuarios con 3-1 a favor, con los dos goles iniciales desde el punto penal. En dos momentos los ecuatorianos se acercaron en el marcador, en el 2-1 y en el 3-2. Al final, los paraguayos asestaron otros 2 tranquilizadores tantos.

Los goles paraguayos fueron de Santino Franco (penal), Marcelo Escobar (penal), Lucas Sánchez, Eugenio Aguilera y Jesús Escobar.

* Otros resultados. En el juego inaugural, Uruguay y Perú igualaron 4-4, luego, Argentina se impuso 4-2 a Chile, y Colombia goleó 5-1 a Bolivia. Brasil y Venezuela estuvieron libres.