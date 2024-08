A fondo con Gabriela Narváez: “Poder representar a Paraguay es algo único”

Gabi, quien clasificó por méritos propios a la cita parisina, comentó sus sensaciones de llevar a Paraguay en los Juegos: “Creo que el representar a nuestro país en un evento muy importante, que es el máximo con el que un deportista sueña toda su vida, es algo que te queda grabado para siempre.

Lea más: Una Pantera olímpica

Qué porcentaje de la población hay que tiene la posibilidad de poder competir haciendo lo que más nos gusta, en nuestra disciplina, en un evento de esta dimensión, yo hasta el momento aún no tomo noción de lo que pasó, no por el resultado en sí, sino de participar en unos Juegos Olímpicos, cumplí uno de mis sueños”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con respecto a portar nuestro símbolo patrio en la clausura como abanderada dijo: “Salí con la bandera en el cierre de los juegos y no paraba de llorar. Solo un deportista amateur, como somos la mayoría de los chicos que fuimos a los Juegos, entienden todo el sacrificio, no solamente de cumplir horario, del cansancio, sino, muchas veces, la falta de dinero, que si bien la mayoría somos becados, ser un atleta de alto rendimiento es estar a cuesta todo el tiempo comparado con niveles en Europa, eso cuesta”.

“La mayoría venimos de una familia humilde, que es trabajadora y siempre tratamos entre todos ayudarnos y por eso decía Dios, no solo cumplí un sueño mío, sino también familiar, porque yo hago esta disciplina gracias a mi papá y mi tío, que me inculcaron el deporte y el amor hacia el judo”, resaltó.

La clasificación

En cuanto a cómo fue su proceso para llegar a clasificar por sus méritos, mediante el ranking, comentó: “La verdad fue muy duro –clasificar– porque estaba contrarreloj todo el tiempo, porque debía mirar el ranking luego de cada competencia, generalmente culminan los domingos las competencias y los martes se actualizan los datos, y los lunes ya no podía dormir diciendo ¡Dios! que se actualice y pueda estar dentro haciendo números, cálculos.

De hecho, cuando se cierra la lista de la Federación Internacional de Judo, las chicas que estaban en 48 kilos (categoría de Gabi) eramos cuarenta más o menos, y yo estaba anteúltima, entré con lo último, pero me sentía bien porque me preparé toda la vida para los Juegos Olímpicos, por eso a la hora de competir salí sin presiones. Lo más estresante fue todo lo previo que el certamen en sí, porque los ocho meses antes estando en Europa no podía más, me quería volver a casa, hubo viajes donde me tocaba estar sola, veía como los demás tenían a todo su equipo, pero me trataba de calmar para salir adelante”.

Tan grande es el de conseguir l cupo para competir en los Juegos Olímpicos, que no es reconocido por la mayoría de los que siguen el deporte: “Nosotros, los atletas, nos tocó estar –hablando con el corazón abierto– muchas veces muy mal en la Villa mirando los comentarios de la gente (en las redes), realmente dañinos que no suman para el crecimiento del deporte, no solo a mí, porque me tocó ver a mis compañeros mal y muchos tuvieron que eliminar Instagram para no ver los comentarios”.

“Es algo muy duro para los atletas, porque nosotros tenemos una mochila muy grande en la espalda, que obviamente es una elección propia, nadie nos obligó a representar a nuestro país, pero lo que estamos lo damos todo e intentamos de la mejor forma, se puede dar como no, porque los Juegos terminan siendo una competencia muy azarosa y muy de cómo uno a veces se levanta, sobre todo en el judo, no tanto de tiempo y marca, y a mí me gustaría que la gente se ponga a pensar: que esos chicos se esforzaron para estar ahí y no es fácil, no obstante, nuestro país está creciendo, todos los que vamos queremos medallas y nos preguntamos qué debemos hacer para tenerla y de ese lado estaría lindo recibir más apoyo del público”.

Combate histórico

Sobre su primer combate en suelo francés comentó: “Mi deporte es muy famoso en Francia, la gente es fanática del judo y en un momento el presidente de la federación y mi metodólogo empiezan a gritar Paraguay... Paraguay... y la gente empezó a acompañar, yo estaba luchando y escuchaba eso y en un momento dije Gabriela enfocate y no te distraigas porque enfrente tenés a una rival”.

“Y salí de ahí con un hecho histórico no solo a nivel comité, sino a nivel federación internacional, porque en mi deporte que alguien de Paraguay pueda ganar en un Juego Olímpico a una persona tan relevante (la portuguesa Catarina Costa) es algo sin precedentes”, acotó.

Sobre el porqué de su padre (también judoca) no es su entrenador, Gabi dice: “Cuando nosotros llegamos (a Paraguay) ya había un entrenador, que luego fue cambiado por otro, que es japonés, y quedé muy conforme porque nosotros venimos de una escuela japonesa y a papá le parece un muy buen entrenador (Taisei). Más allá de eso nosotros somos atletas, no decidimos, no tenemos incidencias en las decisiones federativas, obviamos apoyamos.

Ahora estuvimos hablando con el equipo multidisciplinario del Comité Olímpico Paraguayo, que están trabajando arduamente para que la planificación a los Juegos Los Angeles sea más tranquila, que se pueda llevar más a largo plazo, un poco más diagramada más apuntando a los Juegos, la verdad que confío plenamente en el Comité.

Apoyo incondicional de la familia

Mi papá siempre estará a mi lado porque es la persona que me formó, es mi papá, la persona que me representa, mi apoyo, lo es todo, habrá otro entrenador, pero siempre podré contar cien por cien con él porque un equipo se conforma por mucha gente y no solo por una persona, es lo que quiero que sepan”.

Para cerrar, Gabi nos comenta lo que queda para este año: “Tengo dos torneos clase A, que son los Grand Slam, muy importantes. El último es en diciembre en Tokio, que obviamente estamos apuntando alto para estos certámenes, y ver si sale otro más en Tel Aviv el 30 de diciembre”.

Por David Rolón - @fdavidrolon