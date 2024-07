Una Pantera olímpica

Si bien no clasificó a París 2024, Camila Pirelli siempre está para aportar su conocimiento y experiencia a los más jóvenes: “Para un atleta, los Juegos Olímpicos son lo máximo, uno quiere llegar a ser olímpico desde que empieza a ser deportista. Es nuestro sueño tope.

Obviamente que todos queremos ir a medallar, pero sabemos que aún Paraguay no está llegando a posiciones de preseas. Pero sí estamos cerca de entrar a las finales, que creo también se da por los avances en infraestructura, tecnología, apoyo, etc. Todos tenemos ganas de clasificar”.

Camila estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Este año estuve probando para entrar a París, que está difícil, ya que en 2023 tuve un año muy tropezado, digamos... tuve muchas lesiones, no pude competir bien; el único heptatlón en el que competí fue en el Panamericano y no me sirvió para entrar al ranking de París”, confiesa.

La Pantera Pirelli destaca el crecimiento del deporte en nuestro país y en especial en la rama femenina: “Yo creo que el crecimiento del deporte femenino comenzó en Odesur, y no es que quiera favorecer a mi género, pero creo que para las mujeres es más fácil luchar, es natural para nosotras, esa mamá luchadora pues ya viene de épocas antiguas, como las que levantaron al país”.

La mujer –afirma– está acostumbrada a sufrir. Por otro lado, para darle el beneficio de la duda a los hombres, comenta que son muchos más y son competitivos porque tienen más trayectoria haciendo deportes. “Hace mucho que nosotras ya veníamos mostrándonos. De repente, no se veían los resultados, pero yo siempre vi en todos los deportes que las mujeres se resacrifican.

Aparte de que hay disciplinas propiamente de hombres, como el judo, las artes marciales, rugby, básquet, fútbol, y en estos se están destacando también las del género femenino, que no son disciplinas características, como el patinaje y la danza, que son actividades que están más del lado femenino”.

Pionera en el rubro

“También formo parte de unas cuántas pioneras del año 2000 que vinimos a romper barreras, a demostrar no solo en Asunción, porque soy del interior, sino en el exterior. Vos ponés en Google deportes en Paraguay y te saldrán la mayoría mujeres deportistas que hicieron historia”, comenta la heptatleta.

Cami considera fundamental el apoyo a los jóvenes: “Nosotros no teníamos mentores o tutores en la época, más allá de mi mamá, que siempre me apoyó porque era deportista. Por eso digo que nosotros, los deportistas que estamos saliendo, varones o mujeres, tenemos que ser los mentores de aquellos que están surgiendo por más que ellos no hablen.

Sé que les vendrá bien un consejo, o incluso, ellos mismos piden. Ahora mismo en mis redes siempre digo pregúntenme que siempre estoy para ayudarles”.

Continúa: “Yo hubiese querido tener una Pantera guaraní en mi época a quién preguntarle, por eso yo estoy para ello y también hago la invitación a los demás deportistas que están de salida o que ya tienen su trayectoria que ayuden, porque todo lo que nosotros aprendimos en nuestra carrera no se puede ir a un tacho a perderse, tiene que estar ahí, en el aire, que no les tome veinte años aprender”.

La Cami social auténtica afirma que trata de ser lo más real posible en las redes: “Cuando hablo con la gente no uso filtros porque me quiero reflejar tal como soy y suelo contar cuando paso mal e igual vengo a entrenar. Siempre estoy contando la realidad para que vean cómo es y que se identifiquen y que no digan... Ah Camila está allá arriba. Noo, no es así, yo soy del interior, igual que vos, pasé por todo lo que vos pasaste, venía en colectivo desde Ayolas a Asunción todos los viernes y volvía los domingos. Es impresionante todo lo que pasé y lo que se puede identificar la gente con esto y motivar”.

El consejo que nos da es que la gente apoye a los más jóvenes. “Yo aprecio mucho y les amo a mis seguidores, pero quiero que ese mismo cariño les transmitan a los jóvenes porque eso les puede levantar el ánimo. Ese click que le puede faltar para ir a competir le vendrá bien; a las marcas, a las empresas, por favor, algo que tengan para apoyar a los chicos para que se sientan impulsados”.