Ajedrez por Zenón Franco: Partidas Memorables (46 bis), Campeonato del Mundo La Haya/Moscú 1948

En mi nota 264 publicada el 18 de mayo de 2009 hablé un poco sobre ese torneo. La misma no está en los archivos del diario y es un placer publicarla hoy con más datos.

Antecedentes

En 1938 había varios ajedrecistas con posibilidades de desafiar al campeón del mundo Alexander Alekhine. Los candidatos más serios eran Botvinnik, Keres, Fine, Reshevsky, y los excampeones del mundo Euwe y Capablanca.

Antes de la aparición de la FIDE, el campeón mundial era el dueño del título y podía rechazar rivales, exigiendo condiciones muy altas o dando largas, como hizo Alekhine, que no le dio la revancha a Capablanca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gracias a su victoria en AVRO 1938, fue Keres quien obtuvo la opción de desafiar al campeón del mundo, sin embargo Alekhine requirió unas condiciones inaceptables, y las negociaciones quedaron en la nada; “tuve que buscar otros caminos para llegar a disputar ese match tan anhelado” comentó Keres.

Ese camino alternativo fue un match con Euwe. No era oficial, aunque el vencedor sería visto como el candidato para desafiar a Alekhine. Keres ganó, por 6½ a 5½, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial impidió, otra vez, el duelo Alekhine vs. Keres.

Tanto Botvinnik como Keres, ya ciudadanos soviéticos ambos, por la anexión de Estonia a la URSS en 1940, eran los aspirantes a desafiar a Alekhine, y se desarrolló una feroz lucha deportiva entre ambos, tras la contundente victoria de Botvinnik en el Campeonato Absoluto de la URSS de 1941, donde superó por 2½ puntos a Keres. Las autoridades decidieron que fuera el ruso Botvinnik y no el estoniano Keres quien lo hiciera, pero Alemania invadió la Unión Soviética en 1941 y el enfrentamiento se tuvo que posponer. Mientras tanto Keres y Botvinnik tomaron caminos opuestos.

Alemania ocupó Estonia de 1941 a 1944 y Keres jugó los torneos que podía, en territorio bajo dominio alemán. En 1943 Alekhine sí accedió a jugar ese match postergado, pero Keres, en vista de ser el único aspirante situado en el lugar “equivocado” de la guerra, no lo vio apropiado.

En 1944 Keres volvió a Estonia con el temor de perder su vida, con la idea de viajar a Suecia, junto con su familia, pero no pudo hacerlo, y se reintegró en la URSS. Fue interrogado por la KGB, sin recibir daño físico. Tuvo un castigo leve, no se le permitió jugar el Campeonato de la URSS de 1945, y otro mucho más doloroso, no asistir al Torneo de Groninga 1946, donde participaron los aspirantes al título mundial.

Hablamos de esto, con más amplitud, en la Nota 674 del 13 de septiembre de 2023.

Óptima preparación de Botvinnik

Por su parte Botvinnik fue evacuado a los Urales junto con su familia. En 1943 escribió al ministro Vyacheslav Molotov indicándole que estaba perdiendo su fuerza ajedrecística y Molotov resolvió: “El camarada Botvinnik, sin falta, debe conservar sus capacidades ajedrecísticas, y se le debe conceder el tiempo necesario para seguir progresando”, y así Botvinnik consiguió dos días libres por semana.

En ese tiempo escribió lo que consideró su mejor trabajo analítico, un libro sobre el Campeonato Absoluto de la URSS de 1941.

Tras ese entrenamiento venció, entre otros torneos, en el Campeonato de Moscú de 1944 y en los campeonatos de la URSS de 1944 y 1945.

Botvinnik recibió siempre un trato preferencial, ya en los años 30, el entonces todopoderoso (pero… ejecutado en 1938), Comisario del Pueblo, Nikolai Krylenko, que era un ajedrecista apasionado, simpatizaba con Botvinnik, y lo respetaba.

Leonid Shamkovich comentó: “Mientras que la gente se humillaba ante Krylenko, porque sentían pánico ante él, Botvinnik lo consideraba su igual. Siempre mantenía su independencia, lo que no le impedía ser prudente y flexible. Pero nunca se arrastró ante él”.

Shamkovich concluye que no era tanto por valentía, sino porque conocía su verdadero valor, no había otro Botvinnik en todo el país.

En el torneo de Groninga 1946 se impuso Botvinnik, con 14½ puntos sobre 19, seguido de Euwe, Smyslov y Najdorf, con lo que volvió a plantearse el desafío a Alekhine; Botvinnik tuvo el apoyo de las autoridades soviéticas, pero con la sorpresiva muerte de Alekhine, el título quedó vacante.

Campeonato del Mundo de 1948

En 1947 la FIDE aceptó la propuesta soviética de que en 1948 se jugara un match-torneo entre Botvinnik, Keres, Smyslov, Reshevsky, Fine, y Euwe para determinar al nuevo campeón mundial. Se disputó en La Haya, desde el 2 de marzo, y finalizó en Moscú el 16 de mayo.

Los máximos favoritos para imponerse eran Mikhail Botvinnik y Paul Keres.

Botvinnik culminó su excelente preparación, ayudado por Ragozin, cuidó la parte física y realizó un escrupuloso estudio de los rivales. Sobre Keres la conclusión fue que, además de un gran talento combinativo, depurada técnica, etc., tenía inseguridad al enfrentarse a esquemas nuevos de apertura, y que prefería “sistemas de apertura obsoletos”, junto a una tendencia a fallar en los momentos decisivos.

Le pidió a Flohr que recopilara finales de torres con los peones de f y h, que no eran dominados por Botvinnik, y comentó: “Flohr realizó un excelente trabajo”.

Etapa de La Haya

Los aspirantes al título mundial se quedaron en cinco, Fine se retiró antes de comenzar; Botvinnik quedó libre en la ronda inicial, en la ronda 2 venció al único oponente que tenía score favorable contra él, Max Euwe. Botvinnik venció convincentemente, confirmando las conclusiones que había realizado sobre su oponente. Notó que a Euwe era temeroso cuando era atacado.

Keres comenzó con dos victorias, ante Euwe y Smyslov, aunque en la ronda 3 cayó ante Reshevsky, y en la ronda 4 quedó libre.

La partida estelar de la quinta ronda fue Keres (2 puntos sobre 3) vs. Botvinnik, (2½ puntos sobre 3). Este tomó el mando, logró un peón de ventaja, y en la posición suspendida, “debía encontrar una victoria forzada, la busqué, pero no logré encontrarla. Pedí ayuda a Flohr. Salo no me decepcionó, encontró una ´jugada silenciosa`, y todo quedó claro”, comentó Botvinnik.

En la ronda 10 Botvinnik, con 5 puntos, volvió a jugar una partida clave, ante Keres, que tenía 4 puntos sobre 7.

Botvinnik había notado que su oponente iba a estar seis días sin jugar, por el calendario de juego y quedar libre. Consideró que era una desventaja seria, y tuvo razón. Keres apareció pálido, tenso, “finalmente el pobre Paul se sentó a jugar tras los seis días de descanso`. Por supuesto que no pudo jugar, y tras la jugada 17ª ya todo estaba definido”, comentó Botvinnik.

Mikhail Botvinnik

Paul Keres

Campeonato del Mundo La Haya/Moscú (10), 25.03.1948

¿Cómo se defendería usted? Aquí puede verse el desenlace:

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=SF01nieJBwzCgORBELkAiUpfQbE+tgi+7Tt7bJhelIoGT5V3tZSFxt0rhui+z22S

Tras la jugada 23, en posición perdida, ya con solo segundos, Keres paró el reloj, firmó la planilla y se fue sin decir una palabra. Botvinnik comentó: “Quedó claro que Paul ya no podía aspirar a ganar el evento”.

Tras las primeras 10 rondas de la fase holandesa, Botvinnik lideraba con 6 puntos sobre 8, segundo iba Reshevsky con 4½, luego Keres y Smyslov 4 y Euwe 1½.

Etapa de Moscú

Botvinnik siguió con paso firme en Moscú. Tras la ronda 13 continuaba invicto, tenía 8 puntos sobre 10, era seguido de Paul Keres con 6½ sobre 11, Smyslov 5½ sobre 11, Reshevsky, 4½ sobre 10, y Euwe 1½ sobre 10.

Ahí llegó el único momento en que la victoria de Botvinnik pudo complicarse. En la ronda 14 Reshevsky lo derrotó con negras, y en la ronda 15 se enfrentó a Keres, que estaba a 1½ punto de distancia, y en caso de ganar se pondría a sólo medio punto.

Botvinnik volvió a triunfar, en una partida muy compleja, con errores de ambos bandos, y pasó a liderar la prueba con 9 puntos sobre 12, seguido de Keres con 6½, Reshevsky 6, Smyslov 5½ y Euwe 3.

Keres comentó que “en vez de convencerme de la inutilidad de una lucha por el título mundial, y asegurarme el segundo puesto, seguí con la idea de alcanzar a Botvinnik, forzando a tal fin el juego en mis siguientes encuentros. Los resultados de tan errónea táctica no se hicieron esperar. Perdí a renglón seguido una tras otra, las partidas contra Smyslov, Reshevsky y Botvinnik”.

Keres pasó a estar cuarto tras la cuarta vuelta (ronda 20), a un punto de Smyslov y Reshevsky. Solo una buena quinta vuelta le permitió compartir el tercer lugar.

Campeón anticipado

En la ronda 22, tras el empate con Euwe, Botvinnik logró el título anticipadamente. “El pabellón repleto saludó al nuevo campeón mundial, con tal ovación que la partida en el otro tablero tuvo que ser interrumpida”, comentó Keres.

Botvinnik recibió también las cálidas felicitaciones del árbitro, Milan Vidmar, los otros participantes, los árbitros ayudantes, representantes del ajedrez soviético y otras organizaciones deportivas, culminando con la entrega de un ramo de tulipanes rojos a Botvinnik por la hija de Vidmar de solo seis años.

“Tomó alrededor de media hora antes de que los espectadores pudieran calmarse, y la partida del otro tablero pudo reanudarse”, señaló Keres.

Botvinnik cayó inobjetablemente ante Keres en la última ronda, Keres rechazó tablas en dos ocasiones, la segunda con palabras bruscas.

Finalmente, Botvinnik se consagró como el sexto campeón mundial con 14 puntos sobre 20, con nada menos que 3 puntos de ventaja a su escolta, Smyslov, que finalizó con 11 puntos, siguieron Reshevsky y Keres con 10½ y Euwe con 4.

Keres admitió que “no hay duda alguna de que el nuevo campeón mundial, Botvinnik, jugó mejor que todos los otros participantes, y según mi opinión, este torneo ha sido, desde el punto de vista cualitativo, el éxito más grande de toda su carrera ajedrecística”.

Veamos la partida que Botvinnik consideró como la mejor que jugó en el torneo.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 21 de agosto de 2024