Baloncesto: Kings se recuperan

En los otros cotejos del baloncesto, Deportivo San José no tuvo dificultades para golear en su propia casa a Libertad. En el partido disputado en “La Catedral” del Club Atlético Ciudad Nueva, el local le ganó con facilidad por 82-66. Quedó libre Colonias Gold.

Félix Pérez Cardozo 76 - 83 Olimpia Kings

Los Rojos de Villa Morra iniciaron con ímpetu y precisión el juego, ganando 27-23 el primer chico, para apagarse en el segundo cuarto y perder 26-9. En la complementaria los locales retomaron el hilo, ganando 20-18 y 20-16, pero no alcanzó para cantar victoria en casa. Alen Juárez de FPC fue el máximo encestador con 26 puntos, mientras en Olimpia sobresalió Juniors Peralta con 20.

Libertad 72 - 92 San José

Los “santos” establecieron gran ventaja en el primer cuarto (31-17), y en los demás regularon (26-17, 19-17, 16-21) para ponerse en la punta del torneo con 2 victorias. Fernando Dose de San José embocó 21 puntos, y el liberteño Néstor López 18.

Ciudad Nueva - Sol de América

En el “Luis Fernández” del Ciudad, los locales se recuperaron al adverso inicio, con victoria parcial azul por 19-13. Los demás cuartos fueron todos para la casa: 20-17, 23-8 y 26-22. Francisco Bogarín convirtió 20 puntos en Ciudad, mientras el solense Alejandro Acosta asestó 15.

La tercera fecha será mañana: San José vs. Félix Pérez, Olimpia Kings vs. Colonias Gold y Sol de América vs. Libertad.