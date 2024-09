Baloncesto: Dura derrota contra cafeteras

Las colombianas manejaron el juego de baloncesto desde el principio, yendo al vestuario con mínima diferencia 30-29 (21, 9 - 13-16), ante el esperanzador segundo cuarto para las paraguayas.

Sin embargo, el clave tercer chico (21-13) les permitió llegar al final sin contratiempos (11-12). Paloma Niz fue la goleadora guaraní con 18 puntos, mientras en Colombia resaltó Manuela Ríos con 23.

* Hoy clave. Paraguay deberá ganarle hoy a Venezuela, para avanzar a la fase semifinal. Paraguay le había ganado a Ecuador en el arranque del torneo 65-57, mientras Venezuela cayó contra Colombia 63-48. Las petroleras le ganaron ayer a Ecuador 64-47 para seguir con chances.

* Argentina y Brasil dominan el “A”. Argentina, que tuvo fecha libre en el arranque del torneo regional, consiguió el lunes vencer a Uruguay 97-45 y ayer a Bolivia 80-58.

Brasil goleó en el debut a Uruguay 87-50 el domingo, el lunes 83-47 a Bolivia y anoche enfrentaba a las anfitrionas, con victoria parcial de las brasileñas contra las chilenas.

* Programa de hoy. Como en las dos ocasiones anteriores, nuestro seleccionado abrirá la fecha (12:30) contra Venezuela. A continuación: Ecuador vs. Colombia, Uruguay vs. Bolivia y Argentina vs. Chile.