Tenis-US Open: Fritz y Navarro, a semifinales

Número 12 del mundo, Fritz venció a Zverev, cuarto en el ránking de la ATP, por 7/6 (2), 3/6, 6/4 y 7/6 (3) en tres horas y 26 minutos de partido en el Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows. Ya sin el serbio Novak Djokovic (2), el español Carlos Alcaraz (3) y ahora Zverev (4), el cuadro masculino de este Abierto de Estados Unidos lleno de sorpresas solo tiene a dos jugadores del ‘top 5′ en competición: el italiano Jannik Sinner (1) y el ruso Daniil Medvedev (5), que se verán las caras en cuartos hoy.

Fritz ya le había vencido a Zverev en otro ‘grande’ este año: Wimbledon, donde el teutón cayó eliminado en octavos de final tras haberse anotado los dos primeros sets.

Fritz se medirá en semifinales del ‘grande’ neoyorquino al vencedor del duelo del último turno de anoche de cuartos entre el también estadounidense Frances Tiafoe (20) y el búlgaro Grigor Dimitrov (9).

Navarro elimina a Badosa

En el primer duelo de cuartos de final del US Open, la estadounidense Emma Navarro derrotó a la española Paula Badosa, que vivió un doloroso adiós al último Grand Slam del año.

La española, que ha renacido deportivamente tras su lesión de espalda, cedió el primer set por 6/2 y el segundo por 7/5 después de haberlo dominado por 1-5.

La hija del magnate Ben Navarro, chocará con la ganadora del duelo entre Aryna Sabalenka, vigente subcampeona, y la china Zheng Qinwen, campeona olímpica.

Juegos de hoy: Alex De Miñaur (AUS/10) vs. Jack Draper (GBR/25), Jannik Sinner (1) vs. Daniil Medvedev (RUS/5), Iga Swiatek (POL/1) vs. Jessica Pegula (USA/6) y Beatriz Haddad Maia (BRA/22) vs. Karolína Muchová (CZE).