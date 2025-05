Dieron la espalda a personas con discapacidad: “Los diputados y el Presidente de la República son los responsables”

El tratamiento del proyecto de ley de subsidio para las personas con discapacidad quedó “pendiente” para una próxima sesión de la Cámara de Diputados que este martes quedó sin quorum. La iniciativa viene del Poder Ejecutivo porque fue sancionado por el Congreso y vetado por el presidente Santiago Peña. Los afectados manifiestan su disconformidad.

“Ya no hay nada que hacer, pero no somos culpables nosotros. No se sientan culpables por no haber quemado el Congreso. Los responsables son los diputados y el Presidente de la República”, manifestó Lucas Aguilar, representante de las personas con discapacidad.

La solicitud del incremento de la pensión para las personas con discapacidad es del 25% (cobran un promedio de G. 185.000 mensual).

Por su parte, el diputado Diosnel Aguilera indicó que se solicitó el tratamiento en sesión extraordinaria, con fecha tentativa para el próximo viernes, antes de que venza la sanción ficta. “Es de miserables rechazar lo que ustedes piden”.

Lucia Cabrera, madre de un niño con discapacidad, pidió que los parlamentarios intenten vivir con G. 700.000, “quiero que se vayan al súper con esa plata, no se puede vivir, esa es nuestra triste realidad”.