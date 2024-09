Balonmano: Todo listo para el inicio del Sur Centro Sub 14 en el COP Arena

Tomarán parte de este evento regional de la Confederación Sur Centro América de Handball (Coscabal) los seleccionados de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y de nuestro país.

En ambas ramas, la anfitriona presentará dos combinados, Paraguay A y Paraguay B.

La selección femenina nacional defenderá el bicampeonato en este certamen.

Por su parte, la selección masculina consiguió el cuarto puesto en el último sudamericano, en Mendoza, Argentina.

* Programa. La jornada inaugural del martes, será así:

Cancha 1: 14:00 Chile vs. Uruguay (femenino), 15:30 Paraguay vs. Uruguay (masculino), 19:45 Paraguay A vs. Paraguay B (f);

Cancha 2: 13:00 Chile vs. Paraguay B (m), 14:30 Brasil vs. Argentina (f), Argentina vs. Brasil (m).

* Sistema de campeonato. El sistema de juego será de “todos contra todos” y tras las cinco jornadas se proclamará a los mejores.

Sub 16 en puertas

La próxima semana será el turno de los seleccionados Cadetes, con el Torneo Sur-Centro Sub 16 que nuevamente se disputará en el COP Arena, del 24 al 28.