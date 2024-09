Balonmano: Los U14 con pie derecho

El certamen regional de hándbol quedó inaugurado ayer con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y cuatro selecciones de nuestro país.

En el evento que se desarrolla en el COP Arena, el jugador Gonzalo Brítez del team albirrojo dirigido por el profesor Rodrigo Rojas sobresalió convirtiendo 6 goles.

En el choque de fondo de ayer, se enfrentaban los combinados paraguayos femeninos Paraguay A vs. Paraguay B.

Programación de hoy

Nuevamente seis cotejos prevé la jornada de la fecha, en el COP Arena.

Cancha 1: 15:00 Argentina vs. Paraguay A (m), 17:00 Argentina vs. Paraguay B (f) y 19:00 Uruguay vs. Paraguay A (f);

Cancha 2: 14:30 Paraguay A vs. Brasil (m), 16:30 Chile vs. Brasil (f) y 18:30 Uruguay vs. Chile (m).