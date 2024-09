Sur Centro de Balonmano: U14 quieren llegar alto

Una vez más, como en varias ocasiones en los últimos 2 años, nuestro país tendrá a seleccionados de la región para este evento de hándbol, con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y los albirrojos.

Lea mas: Todo listo para inicio del U14

* Programa de hoy. Paraguay competirá con dos equipos en ambas ramas. El programa de hoy:

Cancha 1, 14:00 Chile vs. Uruguay (fem), 15:30 Paraguay A vs. Uruguay (masc), 19:45 Paraguay A vs. Paraguay B (f);

Cancha 2, 13:00 Chile vs. Paraguay B (m), 14:30 Brasil vs. Argentina (f), 18:45 Argentina vs. Brasil (m).

* Reunión técnica. Ayer se realizó la reunión técnica del Torneo Sur Centro SCA U14, en el Salón Medallistas del COP, con presencia de autoridades de la Confederación Sur Centro América de Handball (Coscabal), entre ellos Thedy Adjemian y Gabriel Raffo, y, los dirigentes de la Confederación Paraguaya de Handball (CPH), organizadora del evento.

La otra semana los Cadetes

A partir del martes 24 hasta el sábado 28 se disputará el Sur Centro los seleccionados U16 de handbol, en el mismo escenario. El torneo será en ambas ramas.