Sur Centro de Balonmano U14: Revés en ambas ramas

En masculino, en primer lugar, Paraguay B cayó contra Brasil por el marcador de 33-25 en el cotejo de hándbol.

Luego, Paraguay A no pudo sortear a los argentinos, perdiendo 28-24.

El martes, en la rama masculina hubo victoria de Paraguay A contra su par de Uruguay, por 29-24. Por su parte, Paraguay B cosechó derrota contra los campeones vigentes de Chile, por el marcador de 30-19.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Femenino. El team de las niñas, Paraguay B perdió ayer contra Argentina.

En choque de fondo se medían Paraguay A vs. Uruguay.

El martes, en la jornada inaugural, en un cotejo entre hermanas, Paraguay A se impuso a Paraguay B, por 37-23.

* Programa de hoy. Los partidos de la fecha:

Cancha 1: 15:00 Argentina vs. Uruguay (fem.), 17:00 Brasil vs. Uruguay (masc.) y 19:00 Paraguay A vs. Chile (f);

Cancha 2: 14:30 Paraguay B vs. Argentina (m), 16:30 Paraguay B vs. Brasil (f), 18:30 Chile vs. Paraguay A (m).