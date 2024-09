Mundial de futsal FIFA: Afganistán es el rival, el miércoles

Los dirigidos por el DT Carlos Chilavert ganaron con facilidad en el debut de la cita ecuménica del futsal a Costa Rica, por 5 goles contra 2 y luego se impusieron a los anfitriones, también con categoría, 4 a 1.

En el tercer partido, ya asegurando la vanguardia de su serie, los albirrojos cayeron 5-2 contra Países Bajos. Chilavert utilizó la mayor parte del cotejo a los suplentes. Por su parte, los afganos solo le ganaron a Angola 6-4, en el debut. Luego perdieron 2-1 contra Argentina y 4-1 al enfrentar a Ucrania.

* Avanzaron los otros sudamericanos. Argentina, Brasil y Venezuela se sumaron a los clasificados.

Los otros cotejos de la etapa de octavos de final serán: Argentina vs. Croacia, Brasil vs. Costa Rica, Venezuela vs. España, Portugal vs. Kasajistán, Tailandia vs. Francia, Países Bajos vs. Ucrania e Irán vs. Marruecos.