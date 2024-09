Sur Centro SCA: Es el turno de los cadetes

Luego de la magnífica consagración de las guerreritas Sub 14 con el oro y los varones con plata, es el turno de los Sub 16 en el torneo de balonmano.

Tomarán parte del certamen Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y nuestro país.

* El programa inaugural. Para los juegos se utilizarán los polideportivos COP Arena y Ceo COP.

COP Arena: 14:30 Uruguay vs. Paraguay B (masc.), 16:30 Uruguay vs. Paraguay B(fem.) y 19:45 Paraguay A vs. Perú (f).

Ceo COP: 13:00 Brasil vs. Chile (f), 15:00 Argentina vs. Perú (m) y 17:00 Brasil vs. Chile (m).

* Entrada gratuita. La Confederación Paraguaya de Handball ha decidido liberar el pago de entrada a los escenarios del sudamericano en la jornada inaugural, esperando el apoyo del público amante del balonmano.