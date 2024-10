Baloncesto: U15 busca destacarse en Ecuador

La selección paraguaya de básquetbol es dirigida por el coach argentino Ariel Rearte.

Los seleccionados son: Luis Vera, Axel Royo, Mateo Ruiz Díaz, Muller Jenson, Santa Cruz Alejandro, Facundo Galeano, Ezequiel Cuéllar, Joel Quevedo, Juan Ignacio Vázquez, José Paniagua, Santiago López y Marcos Giménez.

Los partidos posteriores para el combinado paraguayo, por la fase de grupos, serán contra sus pares de Argentina y finalmente Ecuador. Avanzarán a la siguiente fase los dos mejores de cada serie.

* La programación. El certamen se inicia hoy con dos partidos por el Grupo A, donde se encuentran: Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela y Bolivia.

Los partidos de hoy: Bolivia vs. Venezuela y Chile vs. Uruguay. Libre: Brasil.

También mañana jugarán solo los equipos del lote “A”: Brasil vs. Chile y Uruguay vs. Bolivia. Libre: Venezuela.

El miércoles: Bolivia vs. Brasil, Venezuela vs. Uruguay, Colombia vs. Paraguay y Argentina vs. Ecuador. Libre: Chile.

El jueves: Chile vs. Bolivia, Brasil vs. Venezuela, Paraguay vs. Argentina y Ecuador vs. Colombia. Libre: Uruguay.

El viernes: Venezuela vs. Chile, Uruguay vs. Brasil, Argentina vs. Colombia y Paraguay vs. Ecuador. Libre: Bolivia.

Desde mañana la NBA

Los Boston Celtics saldrán desde mañana a la caza de su segundo anillo consecutivo de la NBA en una temporada con nuevos y antiguos aspirantes, que verá a LeBron James compartir pista con su hijo Bronny en Los Ángeles Lakers.

Los vigentes campeones debutan contra New York Knicks (20:30). El otro juego de la noche inaugural será entre Los Ángeles Lakers y Minnesota Timberwolves (23:00).

Ningún campeón de la NBA ha tenido éxito en la defensa del título desde los Golden State Warriors en 2018. Los Celtics de Jayson Tatum y Jaylen Brown no sólo quieren marcar un nuevo precedente, sino también suceder a los alicaídos Warriors de Stephen Curry como la nueva dinastía.

Los Knicks, su primer rival, son precisamente uno de los equipos que más se han reforzado para destronar a la franquicia verde. En un mercado de pocas operaciones, el equipo neoyorquino protagonizó el gran movimiento al hacerse con el pívot dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns, cuatro veces All-Star. Towns, junto al también fichado Mikal Bridges, es la gran apuesta de una franquicia que lleva 24 años sin pisar unas Finales de la Conferencia Este.