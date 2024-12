Libertadores de fútbol playa: Pleno paraguayo en cuartos

En la noche del martes se cerró la fase de grupos de la Libertadores playera donde los equipos paraguayos sellaron su boleto a la siguiente instancia de la competición internacional, los cuartos de final.

San Antonio, que se consagró campeón en 2023, y Sportivo Luqueño ya se adelantaron en el lunes concretando dos triunfos; mientras que 24 de Setiembre obtuvo el pase al derrotar a Camba Pizzero en la tercera fecha.

* Choque de paraguayos. Lastimosamente habrá choque de paraguayos en cuartos. Luqueño que salió primero del Grupo C, se las verá con San Antonio, segundo de la Serie A.

* Día libre. Los equipos descansarán este miércoles y retoman la actividad desde el jueves con los cuartos de final.

El viernes habrá partidos posicionales, mientras las semifinales están marcadas para el sábado, así como otros partidos posicionales. La gran final será el domingo así como el cotejo por el tercer lugar.

Detalles de la Fecha 3

Resultados de los juegos de paraguayos:

San Antonio 1-Vasco Da Gama (Bra) 5. Goles: Deivid Hebein (SA), Josep, Mauricinho (2), Luquinhas y Rafa Padilha (VG).

24 de Setiembre 5-Camba Pizzero (Chi) 4. Goles: Edson Rocha, Milcidades Medina (2), Rodrigo Correa y Bonifacio Roa (24S); Benjamín Arce, Joao Marques, Luis Quinta y Daniel Durán (CP).

Sportivo Luqueño 6 -Antioquia (Col) 2. Goles: Saúl González, Sixto Cantero, Carlos Benítez (3), Alisson Da Silva (SL), Juan Ossa y David Ardil (A).

Los cuartos de final

El jueves se pondrá en marcha los cuartos de final de la Copa Libertadores de fútbol playa.

Los cruces quedaron definidos de esta manera:

Vasco Da Gama de Brasil vs. Ferrocarril de Buenos Aires, Antioquía de Colombia vs. Centauro de Venezuela, 24 de Setiembre vs. Palma y Sportivo Luqueño vs. San Antonio.

Las entradas tienen un coto de 20.000 guaraníes en general.