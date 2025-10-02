Futsal FIFA: UFI promueve Nacional Sub 15

El evento se desarrollará a partir del 30 de octubre próximo en la ciudad del Departamento de Alto Paraná, con la coordinación de la Divisional Nacional - Futsal FIFA del ente del interior.

Lea mas: Nacional en Tobatí

La UFI está con el firme objetivo de expandir la actividad del futsal en todo el país, a través de certámenes nacionales para formativas, siendo el mas reciente el torneo que se desarrolló en Tobatí Sub 7 y 9, con la participación de 14 seleccionados.

* Nacional en Mallorquín. En el caso que convoca la UFI en esta ocasión, el certamen es abierto a todas las federaciones y las inscripciones ya se encuentran abiertas. El costo de las mismas es de G. 500.000 por cada team seleccionado.

La nota de pedido de inscripción, refrendado por los responsables de la federación, pueden remitirse al correo futsalfifaufi@gmail.com, adjuntando la boleta de depósito del monto señalado.