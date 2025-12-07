Tigres deja con las manos vacías a Leones

Mauricio llegó a la caja de bateo con desventaja de una carrera para los Tigres, un hombre en circulación y un 'out', cuando logró conectar un lanzamiento del relevista Iván Armstrong que llevó la pelota por encima de la pared del jardín derecho del estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los Tigres igualaron 4-4 en la novena entrada por sencillo de Cal Stevenson que remolcó a David Hensley, y por toque de Michael de la Cruz que permitió la anotación de Emilio Bonifacio.

Los Leones llegaron a tomar la delantera en la parte alta de la décima, cuando Luis de los Santos conectó un doble que permitió a Elier Hernández anotar desde la primera base, lo que preparó el escenario para el tablazo ganador de Mauricio.

La victoria fue para Jean Carlos Mejía (2-1), quien lanzó dos entradas, y la derrota para Armstrong (1-1), que permitió una carrera en un tercio de entrada.

El estadounidense Drew Parrish (2-1) lanzó cinco entradas, de solo un imparable, no permitió anotaciones y ponchó a cuatro rivales en el triunfo por blanqueada de las Águilas Cibaeñas sobre los Toros del Este en el estadio Cibao, de Santiago.

Parrish permitió el único hit de los Toros antes de pasar la pelota a los relevistas Carlos Henríquez, Jonathan Hernández y Burch Smith, que lanzaron un episodio en blanco. El salvamento fue para Smith (3), quien ponchó a dos en la novena entrada.

El estadounidense Corey Joyce conectó el cuadrangular en la quinta entrada y luego anotó por triple de Leody Taveras para marcar las dos carreras de las Águilas en el encuentro.

Aaron Leasher (1-1) se fue perdedor al tirar 4,2 entradas en las que permitió una carrera y ponchó a tres.

Jeimer Candelario pegó el único indiscutible de los Toros.

Luis García Jr. aprovechó un lanzamiento desviado del estadounidense Patrick Weigel para anotar en la décima entrada la carrera del triunfo por 7-8 de los Gigantes sobre las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.

Deyvison de los Santos disparó un jonrón de dos carreras, Nomar Mazara agregó un vuelacercas solitario y Kelvin Gutiérrez anotó e impulsó una vuelta para los Gigantes.

Rodolfo Durán remolcó dos carreras, Ismael Munguia anotó e impulsó una vuelta, Raimel Tapia anotó dos veces, mientras Miguel Sanó produjo una anotación y Robinson Canó anotó en una ocasión por las Estrellas, que han pedido tres juegos consecutivos.

Anderson Pilar (2-2) se llevó la victoria, tras permitir una vuelta en una entrada, y Reymin Guduan (1) lanzó la décima sin anotaciones y logró el salvamento.

La derrota fue para Weigel (1-2), quien tiró 2,2 episodios.

Las Águilas (26-10) continúan al frente de la clasificación.

Le siguen Toros (20-17), Gigantes (17-19), Tigres (16-20), Estrellas (16-22) y Leones (15-22).