Shiffrin lidera el eslalon nocturno de Flachau

Shiffrin, líder de la general de la competición de la regularidad y de la clasificación de la disciplina, cubrió el primer recorrido en 56 segundos y 22 centésimas, dieciséis menos que su compatriota Paula Moltzan; segunda en una prueba en la que la austriaca Katharina Truppe ocupa la tercera plaza provisional, a 35 centésimas de la mejor eslalonista de la historia.

La suiza Camille Rast, actual campeona del mundo de la disciplina y que hace dos domingos, al ganar en Kranjska Gora (Eslovenia) rompió la racha de Shiffrin -que, tras ganar los cinco primeros eslalon de la temporada, ese día se tuvo que conformar con la segunda plaza-, es cuarta, a 78 centésimas de la súper-campeona de Vail (Colorado); en una prueba que se resolverá, a partir de las nueve menos cuarto (las 18.45 horas GMT), con la segunda manga, reservada a las mejores 30.