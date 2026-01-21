La Durango Titan Desert México se presenta con atractivos de película

La región que respira séptimo arte en todos sus rincones presentó en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) la prueba que se suma al circuito de la 'Titan World Series', que ya cuenta con etapas en Marruecos, Patagonia y Almería (España). Será la tercera en el continente americano después de las de Cuba y Chile.

Al acto de presentación acudieron Elisa María Haro Ruiz, secretaria de Turismo del Estado de Durango; Jesús García Hernández, presidente de Experientia Group y Jaime Mijares Salum, presidente de la asociación de Hoteles de Durango.

"Durango celebra la llegada de la Titan Desert México, ya que será un importante foro de promoción y difusión de las riquezas naturales y culturales del Estado, además de generar economía para las diferentes comunidades por donde se llevará a cabo la ruta", señaló Elisa María Haro.

Jesús García subrayó la importancia de la Durango Titan Desert México. "Es una iniciativa producto de años de trabajo, en los que siempre supimos que iba a salir adelante porque Durango apuesta por el deporte, la aventura y quiere mostrar su maravilloso territorio al mundo. Para nosotros es una oportunidad de ofrecer a los Titanes una experiencia como nunca han vivido", destacó.

La Durango Titan Desert Mexico constará de cuatro etapas y rondará los 100 kilómetros en cada una de ellas. Todo un desafío que explotará el contraste de terrenos que ofrece la región de Durango: cañones, desierto, bosque y montañas.