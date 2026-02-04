Vandeputte se impone en Maldegem, Felipe Orts tercero

Tres días después del Mundial de Hulst, quedaban ganas de revancha por parte de algunos corredores que no pudieron subir al cajón, y en la localidad belga de Maldegem, en ausencia de Van der Poel, Del Grosso y Thinau Nys, los tres del podio mundialista, el mando lo tomaron otros destacados especialistas del "ciclismo del barro".

Los más fuertes fueron Vandeputte, Wyseure y el 8 veces campeón de España Felipe Orts. Los tres abrieron camino separándose pronto del pelotón y los tres llegaron a la hora de la verdad para desplegar las estrategias por el triunfo.

El ritmo de Wyseure lo terminó de acusar el ciclista de la Vila Joiosa, séptimo en el Mundial, por lo que perdió al final unos metros preciosos que le impidieron luchar por la victoria. Aguantó sin embargo Vandeputte, quien se puso en cabeza a falta de 400 metros para lograr ya el triunfo.

Vandeputte (Malle, 25 años) cruzó la línea con un tiempo de 1h01:10, con Wyseure a 3 segundos y Felipe Orts a 6. La victoria profesional número 14 para el hombre que abrazó la gloria en Meldegem.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy