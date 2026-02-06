Jakob Ingebrigtsen, operado del tendón de Aquiles de la pierna izquierda

Ingebrigtsen, que vivió un 2025 lastrado por esos problemas en el tendón de Aquiles, renunció hace unos días a la temporada de pista cubierta de este año para centrarse en una óptima recuperación. Sin embargo, una recaída le ha hecho cambiar los planes y optar por entrar al quirófano.

"Quienes me han seguido durante los últimos dos años sabrán que he estado luchando con mi tendón de Aquiles. Una lesión persistente y muy específica que me obligó a perderme muchos entrenamientos y carreras", dice Ingrebigtsen en su comunicado en redes sociales.

"Hace unas dos semanas el tendón de Aquiles volvió a lesionarse y finalmente tomamos la decisión de viajar a Estados Unidos para operarme. Por supuesto, no es algo que deba tomarse a la ligera, sino absolutamente lo correcto para la longevidad de mi carrera. La cirugía transcurrió sin contratiempos y me siento aliviado de tener un camino despejado hacia la recuperación y volver a la línea de salida después de muchos meses de incertidumbre", informó.

"Correr no siempre es color de rosa, pero las lesiones son parte del deporte y los contratiempos son parte de la vida. Estoy agradecido de tener un equipo increíble y un sistema de apoyo a mi alrededor", concluyó.

