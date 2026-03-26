Leigh Ryswyk, el primer jugador profesional de fútbol australiano en declararse gay

Ryswyk, de 41 años, se lo dijo hace unos cinco años a sus amigos y familiares, compartió el exdeportista durante una entrevista emitida el miércoles por el programa GayFL de la emisora Joy 94.9, de la ciudad de Melbourne (sureste de Australia).

"Cuando le cuentas a tu familia que eres gay, siempre es una experiencia enorme; te pasan muchas cosas por la cabeza", reveló Ryswyk, al remarcar que sus padres le apoyaron en todo momento.

Tras varios años en niveles inferiores, Ryswyk debutó en 2005 en la máxima categoría de la Liga Australiana de Fútbol (AFL) en las filas del conjunto Brisbane Lions.

Sin embargo, las lesiones le hicieron dar un paso atrás y recalar en el equipo North Adelaida Roosters, de la liga de Australia del Sur, donde disputó entre 2006 y 2018 más de 220 partidos.

Su larga y exitosa carrera fue reconocida en 2023 cuando fue inscrito en el Salón de la fama del estado nororiental Queensland, donde se formó como jugador.

Ryswyk, quien como deportista en activo no expresó su homosexualidad, se mostró optimista y lanzó un mensaje de apoyo a los jugadores actuales que quieran decir su orientación sexual.

"Creo que la AFL y la comunidad acogerán con los brazos abiertos a ese jugador", afirmó durante la entrevista.

Por su parte, el director ejecutivo de los Brisbane Lions, Sam Graham, expresó este jueves su esperanza de que la historia de Ryswyk pueda hacer que el deporte sea más inclusivo.

"Es fantástico ver a Leigh compartir públicamente su historia y su experiencia. Queremos que nuestro deporte sea un entorno inclusivo para todos", señaló en un comunicado.

La declaración de Ryswyk ocurre unos siete meses después de que Mitch Brown, quien jugó para los West Coast Eagles entre 2007 y 2016, dijera que es bisexual, siendo la primera vez que un jugador de la AFL lo hace en los 129 años de historia de este deporte.

Antes de Ryswyk ningún jugador de este deporte, ni en activo ni retirado, había anunciado que es gay.

El fútbol australiano es el deporte más popular del país y se caracteriza por tener algunos elementos del balompié, aunque se parece más al rugby.