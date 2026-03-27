Polideportivo
27 de marzo de 2026 - 06:50

España llega a Sao Paulo con la clasificación para la fase final garantizada

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Redacción Deportes, 27 mar (EFE).- La selección española femenina de rugby 7 cierra este fin de semana en Sao Paulo (Brasil) la fase regular de la segunda categoría de las Series Mundiales sin presión, ya que aseguró el domingo el Montevideo su participación en las tres etapas que dirimirán el título.

Por EFE

En la temporada de su implementación, la división 'SVNS 2' ha constado de seis equipos que se han medido en tres torneos con formato de liguilla, cuyos cuatro primeros clasificados se unirán a las ocho selecciones de la primera categoría en las etapas de Hong Kong (17-19 abril), Valladolid (30 mayo-1 junio) y Burdeos (6-8 junio).

Tras la disputa de los torneos de Nairobi y Montevideo, España es tercera con 34 puntos que le garantizan su presencia en la fase final, para la que también están clasificadas matemáticamente Argentina y Sudáfrica, mientras que China, Kenia y Brasil se jugarán la última plaza en el estadio Nicolau Alayon de la capital paulista.

En esta etapa brasileña, la selección nacional debutará contra Sudáfrica el sábado a las 15:06 (hora peninsular española) y luego se medirá sucesivamente con China (18:40) y Kenia (21:06), para cerrar el torneo el domingo frente a Brasil (17:50) y Argentina (20:40).

María Ribera reconduce en Sao Paulo a las mismas doce jugadoras que fueron segundas la semana pasada en Montevideo: María García Gala, Paula Requena, Olivia Fresneda, Ana Cortés, Juana Stella, Carmen Miranda, María Calvo, Marta Fresno, Marta Cantabrana, Denisse Gortázar, Silvia Morales y Abril Camacho.