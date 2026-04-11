Las hermanas Stoeva entran en la historia con su quinto título europeo

Las eslavas, de 31 y 30 años, iniciaron en 2018 en Huelva un ciclo victorioso que continuó en 2021, 2022 y 2025. Con el título logrado este sábado superan los cuatro que logró la histórica pareja danesa formada por Christinna Pedersen y Kamilla Rytter Juhl, campeona en los años 2012, 2014, 2016 y 2017.

Por su parte Ercetin e Inci mejoran con la plata el bronce de 2024 y completan el podio las ucranianas Polina Buhrova y Yevhennia Kantemyr y las danesas Kathrine Vang y Mette Werge.

En la final el dúo búlgaro fue siempre por delante en el primer set, pero con sus rivales a un gran nivel. Las campeonas marcaron el ritmo con ataques constantes, pero las turcas se defendieron bien. Tras el 11-8 las hermanas pisaron en acelerador (19-9) y se llevaron la manga por 21-11.

El segundo set se desarrolló con un marcador más estrecho, con las dos parejas a un gran nivel, encadenando intercambios largos y a gran velocidad. Las turcas, siempre por detrás todo el partido, lograron empatar y situarse por delante (10-11), pero las Stoeva cortaron de raíz su reacción para imponer su ley avanzar hasta el título (21-17).