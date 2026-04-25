NBA: Los Lakers de LeBron a punto de barrer la serie contra los Rockets

Los Lakers, con mayor mérito por carecer de otros estelares como Luka Doncic y Austin Reaves, pueden barrer la serie en la NBA cuando enfrenten a los Rockets por el cuarto de siete partidos posibles.

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El veterano LeBron (41 años) lideró el nuevo triunfo angelino con 29 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias en 45 minutos en el parquet del Toyota Center de Houston. Precisamente, merced a un triple de James, el juego fue a overtime, donde los Lakers sumaron su tercer punto de los playoffs,

Los Rockets sufrieron por la ausencia de su estrella y líder Kevin Durant, lesionado en el tobillo izquierdo.

Los Celtics toman ventaja sobre Miami

Boston Celtis puso la serie 2-1 en el Este, al vencer 108-100 a los Philadelphia 76ers.

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Tras caer en su casa, los Celtics de Jayson Tatum (28 años), con 25 puntos, consiguieron la victroria en la primera ronda de la Conferencia Este.

San Antonio Spurs 2-1 contra Portland Trail Blazers

Los Spurs también establecieron ventaja en la serie del Oeste contra los Trail Blazers del coach brasileño Tiago Splitter, con un triunfo por el score de 120-108.

Stephon Castle con 33 puntos y Dylan Harper con 27, llevaron a la victoria a los Spurs en la visita a Portland.

Orlando Magic se suman a franquicias con ventaja

Los magos de Orlando se impusieron 113-105 a los Detroit Pistons, para liderar 2-1 la serie contra los que aparecían como claros favoritos en estos playoffs. Pistons culminó en el primer lugar en la Conferencia Este

Oklahoma City también puede “barrer” a Phoenix Suns

Los Thunder consiguieron su tercera victoria al hilo contra los Suns, tras el triunfo en su casa por 121-109, con una actuación tremenda de Shai Gilgeous-Alexander, con nada menos que 42 puntos, para poner la serie 3-0, a un solo juego de avanzar a la segunda ronda.