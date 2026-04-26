El Team Shield se corona en el estreno de la World Fencing League con espadas iluminadas

Hasta el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton estuvo presente en The Shrine, una icónica instalación deportiva en el centro sur de Los Ángeles, para asistir al esperado estreno de la WFL.

En el debut participaron doce esgrimistas de nivel olímpico, tanto en categoría masculina como femenina, que se enfrentaron divididos en dos equipos de seis. El evento puso en juego un premio de 100.000 dólares.

Celebró el Team Shield, integrado por Choi, las italianas Arianna Errigo y Michela Battiston, el francés Jean-Philippe Patrice, la húngara Eszter Muhari y el japonés Koki Kano.

El otro equipo, 'Team Blade', estuvo formado por los estadounidenses Lee Kiefer, Miles Chamley-Watson y Maia Chamberlain, el húngaro Gergely Siklósi, la alemana Alexandra Ndolo y el surcoreano Oh Sang-uk.

Con 24 cámaras para captar todos los movimientos de los atletas y un modelo de inteligencia artificial (IA) especializado en rastrear la punta de la espada, el proyecto japonés 'Esgrima visualizada' busca iluminar la complejidad de un deporte que no suele gozar de la mayor visibilidad en el escenario mundial.

'Esgrima Visualizada', colaboración entre el colectivo creativo Rhizomatiks y la organización de I+D Dentsu Lab, lleva en marcha desde 2013 y fue utilizado durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero su mayor escaparate hasta la fecha llegó este sábado con el estreno de la Liga Mundial de Esgrima en Los Ángeles.

La 'World Fencing League' fue fundada por el esgrimista Miles Chamley-Watson, ganador de una medalla de bronce olímpica, y el nadador olímpico de Singapur Zhen Ren Teo.