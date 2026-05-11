Medjedovic gana a Navone y se cita en octavos con Landaluce

Roma, 11 may (EFE).- El serbio Hamad Medjedovic avanzó este lunes a los primeros octavos de final de Masters 1.000 de su carrera, en los que se enfrentará con el español Martín Landaluce, tras vencer en Roma al argentino Mariano Navone, por 6-4, 3-6 y 6-4, en tres horas y cuatro minutos.