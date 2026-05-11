Medjedovic gana a Navone y se cita en octavos con Landaluce

Medjedovic venció al jugador de Buenos Aires tras una exigente y equilibrada pelea entre dos de las revelaciones del torneo. El balcánico perdió el primer set, empató el duelo en el segundo y rubricó la remontada en el tercero, en el que tuvo tres bolas de partido antes de sellar la victoria.
El serbio, que logró el triunfo más importante de su carrera hasta ahora, terminó el partido visiblemente emocionado, abrazado a su equipo entre lágrimas, además de cansado tras la larga batalla.
Navone se quedó a las puertas de continuar firmando su mejor racha en un torneo de este nivel, tras dar la sorpresa en la anterior ronda, en la que venció al cuarto favorito, el canadiense Félix Auger-Aliassime, después de ganar en primera al también canadiense Denis Shapovalov.
El tenista serbio se enfrentará en octavos de final al español Martín Landaluce, que este lunes ganó su partido con solvencia contra el italiano Mattia Bellucci.