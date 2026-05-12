Los colombianos Gaviria y Molano se miden a Merlier en la Vuelta a Hungría

La prueba del calendario UCI ProSeries mezcla en sus cinco jornadas recorridos aptos para hombres veloces, clasicómanos y escaladores. Entre los favoritos sobresalen el belga Tim Merlier (Soudal Quick Step), reciente ganador del G.P Escalde y Vuelta a Limburgo, el colombiano Gaviria (Caja Rural Seguros RGA) y el francés Benoit Cosnefroy, al mando del UAE.

Entre los españoles, las referencias serán el Caja Rural, con Abel Balderstone y el portugués Iuri Leitao, el joven Adrià Pericas (UAE), Pau Martí (NSN), Marcel Camprubí (Pinarello) y Adrián Benito (Polti VisitMalta).

La 47ª edición recorrerá 829 kilómetros en 5 etapas, con un total de 5.500 metros de desnivel positivo, sobre todo concentrados en el tramo final. Los esprinters saldrán a escena en las tres primeras etapas; al final el foco se dirigirá a los escaladores, que lucharán por suceder en el palmarés al colombiano Harold Martín López.

Habrá esprint masivo en la primera etapa, que saldrá en la localidad de Gyula, fronteriza con Rumanía, y concluirá en Békéscsaba, totalmente llana. El perfil se repite en la segunda jornada, aunque incluye una interesante rampa al final, y en la tercera hay un tramo ondulado que puede animar al pelotón.

El cuarto capítulo entre Mohács y Pécs llega a un circuito final con cuatro subidas al muro del Zoo de Pécs (2,4 km al 8,6 %, con rampas del 16 %), incluida el final en alto. La carrera termina con recorrido exigente, sin tregua, entre Balatonalmádi y Veszprém. Las subidas se encadenarán y un final en ligera pendiente promete pelea hasta el último metro.

Día Etapa Recorrido Km

13 1a Gyula – Békéscsaba 143,1

14 2a Szarvas – Paks 201,8

15 3a Kaposvár – Szekszárd 152,3

16 4a Mohács – Pécs 188,2

17 5a Balatonalmádi – Veszprém 143,8

. 2025. Harold Martín López (COL)