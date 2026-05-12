Medvedev pone fin a la aventura de Tirante y se cita con Landaluce en cuartos

El ruso alcanzó así sus 27º cuartos de final de ATP Masters 1.000 y los segundos del año, después de haber llegado a la final de Indian Wells en marzo.

Medvedev es el único excampeón en Roma del circuito que sigue en el cuadro y frustró el sueño de Tirante de conseguir su tercera victoria ante un top 10 y alcanzar sus primeros cuartos de final de un Masters 1000, después de haber firmado ya su mejor actuación con estos octavos de final.

El argentino completó un gran torneo y fue una de las revelaciones tras imponerse en la anterior ronda a la leyenda local Flavio Cobolli, pero no pudo frenar a un Medvedev que volvió a mostrarse competitivo y contundente sobre la arcilla romana.

El tenista ruso accedió a esta ronda después de eliminar en tercera ronda al español Pablo Llamas, al que superó en tres sets (3-6, 6-4 y 6-2) en dos horas y ocho minutos.

El moscovita se enfrentará a Landaluce, que este martes certificó su clasificación tras imponerse al serbio Hamad Medjedovic por 7-5 y 6-4 y que también llega como una de las grandes revelaciones del torneo.