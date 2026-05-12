Vingegaard pierde al lesionado Kelderman, que no toma la salida en la cuarta etapa

El equipo del máximo favorito a la 'maglia' rosa ha comenzado la primera etapa en suelo italiano con un corredor menos, ya que Kelderman (Amersfoort, 35 años) no se ha recuperado de la caída que sufrió el pasado sábado en el trascurso de la segunda etapa del Giro.

El ciclista neerlandés padece principalmente una lesión en el pecho, por lo que causó baja para la etapa que sale de Calabria y en la que el uruguayo Thomas Silva (Astana) sigue vistiendo el maillot de líder de la prueba.

Vingegaard pierde a un pilar fundamental tras sólo tres etapas en su lucha por un triunfo final que le pondría en el grupo de corredores ganadores de las 3 grandes, después de haber vencido dos veces el Tour de Francia (2022 y 2023) y una la Vuelta a España (2025).