Fredrik Dversnes: "Dije de broma que iba a engañar al pelotón en una de estas etapas"

"Dije de broma que iba a engañar al pelotón en una de estas etapas al esprint durante el Giro. Quería hacerlo realidad. Estoy muy contento de haberlo conseguido. Esto también es muy importante para el equipo, la primera victoria en el Giro. Es una sensación increíble", añadió.

El noruego se impuso en la etapa con la velocidad media más alta de la historia del Giro de Italia (exceptuando contrarrelojes): 51,39 kilómetros por hora.

Dversnes fue el más rápido de los cuatro ciclistas que formaron parte de la fuga del día, que rodó durante más de 150 kilómetros por delante del pelotón y alcanzó la meta de Milán a pesar de que todo parecía listo para una llegada masiva para los velocistas.

"Vi que podíamos llegar a falta de 5 kilómetros, cuando no veía al pelotón detrás. No creo que hayamos hablado, nadie me ha dicho nada durante la carrera, pero la colaboración ha funcionado al 100% hasta la meta y por eso hemos llegado", explicó.

Aun así, agradeció el trabajo de Martin Marcellusi (Bardiani), Mattia Bais y Mirco Maestri (Polti VisitMalta), sus compañeros de la fuga: "Recibí una ayuda superbuena de los demás chicos del grupo líder. Hoy han estado muy fuertes". Maestri terminó llorando en la meta después de tener que conformarse con la segunda posición.

Se tuvo que defender de las acusaciones de algunos de los ciclistas del pelotón, que señalaron que la fuga había recibido mucha ayuda de las motos que marchaban por delante: "Les diría que había cuatro motos muy rápidas en la escapada. Los tipos que dicen que teníamos a las motos delante saben que pasa en este deporte, pero como hoy no ha sido a su favor se quejan".

Es la séptima victoria como profesional para el noruego, la primera de su carrera en una de las tres grandes vueltas, la segunda en Italia después de otra en la Tirreno-Adriático de 2025 y la primera en 2026. "La victoria de etapa en la Tirreno-Adriático también fue desde la fuga, así que ganar desde la fuga en Italia parece ser mi especialidad", bromeó.

Además, comentó la peculiaridad del Uno-X, un equipo exclusivamente escandinavo: "En nuestro equipo, como todos somos noruegos y daneses, hablamos el mismo idioma, nuestra lengua materna, así que hay muy buen ambiente vaya bien o mal. Somos unos chicos disfrutando estar juntos en la carretera y nos caemos bien".