Vingegaard en la semana del sueño rosa

Vingegaard dejó encargado su primer Giro en el año de su debut. Claro dominador de la carrera, el ciclista nórdico, con grandes diferencias en la general, llegará el próximo domingo a Roma, si no lo impide un imprevisto, vestido de rosa y se pondrá en la lista de ilustres junto a Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali y Froome.

El doble ganador del Tour y de la Vuelta 2025, tomó el mando en tres apariciones puntuales, en tres metas en alto: Blockhaus, Corno alle Scale y Pila. Fueron tres certeros disparos para vestirse de rosa de manera definitiva. En la clasificación aventaja en 2.26 minutos a Afonso Eulálio, en 2.50 a Felix Gall, en 3.03 a Thymen Arensman. Fuera del top 10, el colombiano Egan Bernal es duodécimo a 7.30, y el primer español es David de la Cruz, decimoquinto a 9.09.

A una semana de la triple corona, uno de los alicientes que le restan al Giro es saber si el gran danés puede igualar los triunfos de etapa que logro el esloveno Tadej Pogacar en su debut de 2024. Restan 3 finales duros en alto, su terreno, donde ha marcado las diferencias, y el reto es posible. Sería otro mensaje interesante para el que será su gran enemigo en el Tour de Francia

Por etapas de montaña y opciones para los buscadores de diamantes no quedará, pues la tercera semana será explosiva tras la tercera jornada de reposo. Ya el martes comienza la fiesta por todo los alto con la etapa corta, pero explosiva, entre Bellinzona y Carì, solo 113 km, pero con 5 puertos, el último hasta meta tras una escalada de 11,6 km al 8 por ciento.

El miércoles más montaña, jornada rompepiernas, sin descanso con meta en Andalo tras una subida de 2,3 km al 6,8. Etapa larga, de 202 km, de las que no dan respiro. A mitad de semana una pequeña tregua en Pieve di Soligo, donde una escapada puede cumplir el objetivo de algunos que tienen cuentas pendientes.

La súper etapa, "Il tappone", llegará el viernes con 5.000 metros de desnivel en 151 km. Jornada reina con cuatro gigantes: el Passo Duran (1a, 12,1 km al 8,19, la Forcella Staulanza (2a, 6,3 km al 6,7), el Passo Giau (Especial, Cima Coppi a 2.233 metros, 9,8 km al 9,3) y el Passo Falzarego (2a, 10,1 al 5,4). El menú ahí no acaba, pues hay que ascender 5 km al 9,6 antes de llegar a la meta de Alleghe.

Si quedan fuerzas, el último examen de montaña tendrá lugar el sábado, penúltima etapa de 201 km hasta Piancavallo, puerto que se ascenderá dos veces. Serán 14,5 km al 7,8. En la cima quedará definida la foto del podio del Giro 2026.

El domingo, el Giro llega a Roma, donde se disputa la última etapa al esprint. En la Ciudad Eterna se lucirá un velocista, y Vingegaard se hará un hueco en el nuevo "Club de los 8".