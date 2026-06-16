El OAR Coruña ficha al internacional argentino Gonzalo Carró

El pivote supondrá un refuerzo de garantías para el conjunto gallego, que buscará el ascenso a la primera categoría en su segunda campaña en División de Honor Plata.

Carró, de 32 años, ha disputado más de 250 partidos en la Asobal con las camisetas de Octavio, Teucro, Huesca, Cisne y Nava, sumando en total 413 goles.

El nuevo fichaje del OAR Coruña, club en el que se formó antes de dar el salto al Octavio, se define como un jugador “intenso, luchador y con mucha garra”, y cree que aportará tanto en ataque como en defensa al conjunto dirigido por Nando González.

“Siento una ilusión inmensa, volver al lugar que me vio crecer, a mi casa, es algo increíble. Espero que todo salga genial. Intentaremos dejarlo todo en la pista para que la afición disfrutre”, comentó.