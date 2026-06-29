Aranburu e Izagirre en el Cofidis que buscará un triunfo de etapa en el Tour

El Cofidis, que llegará al Tour sin presión por la clasificación general, se centrará en buscar victorias de etapa. Para ello, el equipo del norte de Francia contará con tres corredores fundamentales en tres terrenos diferentes: Milan Fretin para meterse en la pelea de los esprints, y los guipuzcoanos Álex Aranburu e Ion Izaguirre para las llegadas propicias para rematadores y la montaña, respectivamente.
La formación del Cofidis estará compuesta por Álex Aranburu, Ion Izagirre, Milan Fretin, Jenthe Biermans, Piet Allegaert, Benjamin Thomas, Hugo Page y Alex Kirsch.