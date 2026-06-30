Investigan a siete ultras de extrema derecha por expulsar a familias de la grada en Italia

Según informó este martes la Jefatura de Policía de Bérgamo en un comunicado, los hechos ocurrieron en marzo pasado durante el encuentro de clasificación para el Mundial entre Italia e Irlanda del Norte.

La investigación se inició después de que, durante el partido, alrededor de un centenar de ultras, con el fin de animar juntos, ocuparan "ilegalmente todos los asientos situados en el centro de la sección, obligando a los ocupantes legítimos, incluidas familias con niños, a desplazarse a otro lugar".

A través de las grabaciones de las cámaras de las instalaciones deportivas, los investigadores determinaron que el grupo, pertenecientes a una facción radical de "Ultras Italia" con una postura ideológica de extrema derecha, que también se autodenomina "I ragazzi con i tricolori" (Los chicos de las tricolor), intimidaron y generaron "un estado de aprensión entre el público".

Los siete investigados, identificados como los presuntos autores materiales y coordinadores de los altercados, cuentan con antecedentes policiales por militancia en hinchadas organizadas de diversos clubes de fútbol.

Varios de ellos ya habían sido sancionados anteriormente con la prohibición de acceso a recintos deportivos.

En el marco de esta operación, coordinada por la Dirección Central de la Policía de Prevención italiana, los agentes llevaron a cabo de forma simultánea registros domiciliarios en las ciudades de Roma, Génova, Vicenza, Fermo, Rímini y Pésaro.

Asimismo, las autoridades iniciaron los trámites administrativos para aplicar de nuevo a todos los implicados la prohibición de entrada a eventos deportivos.