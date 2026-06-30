Messina: "Todo lo construido juntos no habría sido posible sin la confianza de Armani"

"Todo lo que hemos construido juntos no habría sido posible sin la confianza del señor Giorgio Armani: fue él quien me buscó y creyó en un proyecto ambicioso, dándome la libertad y los recursos para llevarlo a cabo", afirmó Messina en su cuenta de Instagram.

"Esa confianza y ese afecto nunca han faltado, especialmente en los momentos más difíciles, y por ello le estoy profundamente agradecido, no solo como entrenador, sino sobre todo como persona", subrayó.

El Grupo Armani asumió la propiedad del Olimpia Milano en 2008, aunque previamente Giorgio Armani ya había rescatado al club de la quiebra en 2004 convirtiéndose en el patrocinador principal del equipo.

El técnico y dirigente italiano, una de las figuras más influyentes del baloncesto europeo en las últimas décadas, añadió que se marcha con un sentimiento de gratitud también hacia el propietario actual del club, Pantaleo dell'Orco, a quien reconoció su implicación en el proyecto.

"Estoy agradecido a todos aquellos que han colaborado conmigo en estos años: personas que a menudo trabajan entre bastidores y que representan un patrimonio fundamental para el Olimpia. Me voy con la satisfacción de quien sabe que lo ha dado todo y que ha contribuido a construir algo que perdurará en el tiempo", concluyó.

Messina, de 66 años y con cuatro títulos de Euroliga en su palmarés como técnico (dos con el Virtus de Bolonia en 1998 y 2001 y dos con el CSKA de Moscú en 2006 y 2008), ya dio un paso al lado el pasado mes de noviembre al dimitir como entrenador tras un inicio de temporada irregular.

Bajo la dirección del catanés en el banquillo, el Olimpia Milán conquistó tres campeonatos de liga, dos Copas de Italia y tres Supercopas, además de regresar en 2021 a la Final a Cuatro de la Euroliga después de 29 años.

Tras los dos primeros meses de esta temporada, dejó el banquillo en manos de su ayudante, Giuseppe 'Peppe' Poeta, para pasar a desempeñar un rol exclusivamente de gestión directiva, que abandonó este martes.