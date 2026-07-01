Haaland, un toque un gol

Ese es Haaland, el goleador letal que espera paciente su momento. El que en su primer Mundial ya ha marcado cinco goles en tres partidos (no jugó contra Francia) y le discute a dos campeones del mundo, Leo Messi y Kylian Mbappé, el título de mejor artillero.

"Tiene una intuición que no se puede entrenar, esa habilidad para saber dónde puede haber un gol, el sentimiento de que el balón va a caer en sus pies". Su entrenador, Stale Solbakken, sabe cómo es su jugador. No le pide intensidad, sino que esté en el sitio preciso, en el momento adecuado.

Y, en eso, Braut-Haaland -como luce su camiseta desde agosto de 2025 en honor a su madre- es un especialista. El balón le acaba cayendo a los pies y, entonces, no se entretiene en regates estériles. El 85 por ciento de los goles que ha marcado con Noruega son al primer toque y desde dentro del área.

Contra Costa de Marfil anotó su sexagésimo gol con su selección y se convirtió en el artillero en activo que menos partidos ha necesitado para alcanzar esa cifra. Mbappé precisó 100 apariciones con Francia, Messi 122 con Argentina. A Haaland le ha bastado con 53.

Máxima eficacia con la mayor economía física y, al contrario que Messi o Mbappé, no se desespera si durante muchos minutos no entra en contacto con el balón. Haaland marca un gol cada 14 toques. Messi necesita 26 y Mbappé, 36.

Con la precisión de un androide, Haaland atravesó la primera fase con tan solo 42 toques en dos partidos y le fue suficiente para firmar sendos dobletes contra Irak y Senegal.

Tiene tan claro que vive del gol que, según dice, duerme con los balones que se ha llevado a casa tras lograr un hat-trick. Una aseveración atrevida, porque son ya 28 los tripletes que ha marcado como profesional.

Con el ejemplo del alemán Miroslav Klose, que anotó a un toque y desde dentro del área 15 de sus 16 goles mundialistas, el 'androide' noruego se enfrentará el domingo a la pentacampeona mundial con una única idea en la cabeza. Marcar.

"El gol es mi adicción. Soy un adicto al gol", confesó a FIFA.com. Un problema para Messi y Mbappé, pero sobre todo para la selección brasileña de Carlo Ancelotti.