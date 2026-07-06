Lunes, 6 de julio de 2026

- EEUU-BÉLGICA. En el Mundial de Brasil 2014 la selección de Bélgica derrotó por 2-1 en la prórroga a Estados Unidos, con los goles de Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne; doce años después se reencuentran bajo distintas perspectivas, incluso con el equipo norteamericano con el halo de favorito en una revancha en casa en el Lumen Field de Seattle (Washington).

. Además, previas de los partidos de octavos del martes, Argentina-Egipto y Suiza-Colombia, y actualidad del resto de selecciones.

- East Rutherford (EE.UU.). La selección de Brasil cayó eliminada ante Noruega (2-0) y varias son las claves que explican este primer varapalo para su seleccionador, el italiano Carlo Ancelotti, tras un año en el cargo.

- East Rutherford (EE.UU.). Brasil inicia un nuevo ciclo sin su máximo goleador histórico, Neymar, que se despidió de la selección entre lágrimas tras caer en los octavos de final del Mundial 2026.

- Ciudad de México. México cerró su participación como sede del Mundial con el partido en el que su selección cayó derrotada (2-3) ante Inglaterra, el último de la competición disputado en su territorio y así despidió la Copa del Mundo que volvió cuatro décadas después y dejó, además del impacto deportivo, una prueba de organización, afición y proyección internacional.

- Vancouver (Canadá). Colombia establecerá este martes un hito al convertirse en la única selección del Mundial 2026 en jugar en México, Estados Unidos y Canadá, los tres países anfitriones de la 23ª del torneo, un auténtico desafío logístico y físico para los cafeteros. Por Mikaela Viqueira.

Les Angles (Francia). La tercera etapa del Tour, entre Granollers (Barcelona) y Les Angles, abandona España y entra en Francia por los Pirineos Orientales con un recorrido de media montaña de 195,9 kilómetros con un puerto de primera categoría, el Col de Toses, y tres de tercera, y sin público en el tramo final por un incendio cercano. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Redacción Deportes. Se completan los octavos de final del cuadro masculino de Wimbledon, en los que el alemán Alxander Zverev se enfrenta al checo Jiri Lehecka, el australiano Alex de Miñaur al italiano Flavio Cobolli, el estadounidense Taylor Fritz al kazajo Alexander Bublik y el búlgaro Grigor Dimitrov al británico Arthur Fery.

. En el cuadro femenino y en la misma fase, la checa Linda Noskova se cruza con la estadounidense Madison Keys, la ucraniana Marta Kostyuk con la también norteamericana Ashlyn Krueger, la italiana Jasmine Paolini con la filipina Alexandra Eala y la checa Marie Bouzkova con la belga Elise Mertens.

Granada (España). Calzarse las zapatillas y salir a correr con desconocidos que con los kilómetros dejan de serlo se ha convertido en una tendencia que gana ritmo gracias a los 'social run', clubes gratuitos que cogen velocidad en España y que combinan hábitos saludables, planes de ocio y fines sociales. Por María Ruiz.

- Tour de Francia (hasta 26). 3ª etapa (FOTO): Granollers (Barcelona)-Les Angles, de 195,9 km. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Octavos de final: Portugal-España, en Arlington (19.00 GMT), y Estados Unidos-Bélgica, en Seattle (00.00 GMT del martes).

. Previas de los partidos de octavos del martes: Argentina-Egipto y Suiza-Colombia.

- East Rutherford (EE.UU.). La selección de Brasil cayó eliminada ante Noruega (2-0). Varias son las claves que explican este primer varapalo para su seleccionador, el italiano Carlo Ancelotti, tras un año en el cargo.

- East Rutherford (EE.UU.). Brasil inicia un nuevo ciclo sin su máximo goleador histórico, Neymar, que se despidió de la selección entre lágrimas tras caer en los octavos de final del Mundial 2026.

- Ciudad de México. México cerró su participación como sede del Mundial con el partido en el que su selección cayó derrotada (2-3) ante Inglaterra, el último de la competición disputado en su territorio y así despidió la Copa del Mundo que volvió cuatro décadas después y dejó, además del impacto deportivo, una prueba de organización, afición y proyección internacional.

- Vancouver (Canadá).- Colombia establecerá este martes un hito al convertirse en la única selección del Mundial 2026 en jugar en México, Estados Unidos y Canadá, los tres países anfitriones de la 23ª del torneo, un auténtico desafío logístico y físico para los cafeteros. Por Mikaela Viqueira.

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, y el equipo de béisbol de los Marlins abren un centro de acopio para recolectar ayuda para los damnificados del terremoto en Venezuela, cuya mayor diáspora en Estados Unidos reside en Florida. (FOTO) (VÍDEO)

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12).

. Pista central (12.30 GMT). Octavos de final: Jasmine Paolini (ITA/13)-Alexandra Eala (PHI/29), Grigor Dimitrov (BUL)-Arthur Fery (GBR), Jiri Lehecka (CZE/13)-Alexander Zverev (GER/2).

. Pista 1 (12.00 GMT). Octavos de final: Alex de Minaur (AUS/5)-Flavio Cobolli (ITA/9), Madison Keys (USA/26)-Linda Noskova (CZE/9), Taylor Fritz (USA/6)-Alexander Bublik (KAZ/10).

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Redacción EFE Deportes