Martes, 7 de julio de 2026

- SUIZA-COLOMBIA. La selección de Colombia pone a prueba este martes su invencibilidad ante Suiza en el BC Place de Vancouver (Canadá) en pos de un cupo histórico entre los ocho mejores del mundo y consolidar el liderato de un grupo que ha desatado la ilusión de todo un país de la mano de James Rodríguez. Información de Mikaela Viqueira.

- Bogotá. La clasificación de Colombia para los octavos de final del Mundial 2026 ha vuelto a llenar de camisetas amarillas las calles del país, donde miles de aficionados se reúnen en plazas, bares, restaurantes, parques y hogares para seguir el partido contra Suiza y convertir una vez más el fútbol en un punto de encuentro.

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Foix (Francia). Tras dejar España, la cuarta etapa del Tour de Francia, que lidera desde el lunes el esloveno Tadej Pogacar, conduce este martes al pelotón, desde Carcasona a Foix, a través de 181,9 kilómetros en un trazado ondulado con cuatro puertos de montaña: dos de segunda categoría, uno de tercera y otro de cuarta. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Redacción Deportes. El italiano Jannik Sinner, número uno mundial y defensor del título, se enfrenta al alemán Jan-Lennard Struff, y el siete veces campeón serbio Novak Djokovic se ve las caras con el canadiense Felix Auger-Aliassim en los dos primeros cruces de cuartos de final del cuadro masculino del torneo de Wimbledon, en Londres.

. En el cuadro femenino y en la misma ronda, las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff se enfrentan entre sí, mientras que la checa Karolina Muchova reta a la japonesa Naomi Osaka por un cupo en las semifinales.

- Tour de Francia (hasta 26). 4ª etapa (FOTO): Carcasona-Foix, 181,9 km. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA). Se completan los octavos de final: Argentina-Egipto, en Atlanta (16.00 GMT); y Suiza-Colombia (20.00 GMT), en Vancouver.

- Resultados de los partidos de ida de la primera ronda de clasificación de la Liga de Campeones.

- Resultados de los partidos de ida de la primera ronda de clasificación de la Liga Conferencia.

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12).

. Pista central (desde las 12.30 GMT): Jessica Pegula (USA/4)-Coco Gauff (USA/7) y Felix Auger-Aliassime (CAN/3)-Novak Djokovic (SRB/7).

. Pista 1 (desde las 12.00 GMT): Jannik Sinner (ITA/1)-Jan-Lennard Struff (GER), Naomi Osaka (JPN/14)-Karolina Muchova (CZE/10).

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Redacción EFE Deportes