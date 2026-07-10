Sábado, 11 de julio de 2026

- ARGENTINA-SUIZA. Argentina juega contra Suiza este sábado en el stadio Arrowhead de Kansas City (Misuri, EEUU), por el pase a las semifinales del Mundial, por mantener viva la esperanza de revalidar el título y por ofrecerle a Leo Messi, su capitán, otros dos partidos en una Copa del Mundo. Por Óscar González.

- Ciudad de México. El director de seguridad de la FIFA en México, Rodrigo Martínez-Celis, charla con EFE sobre el balance final de la Copa del Mundo 2026 en el país norteamericano, así como del trabajo de las autoridades para garantizar el desarrollo del torneo o los masivos festejos que acabaron con cinco muertos.

- EGIPTO. El Cairo. El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, recibe a la selección nacional de fútbol, tras su histórica actuación en el Mundial, al haber llegado a octavos de final, aunque con la frustración de haber perdido con Argentina en el partido más polémico hasta el momento en el torneo.

Redacción deportes. La undécima carrera al esprint de la temporada de MotoGP se disputa este sábado en el Sachsenrig alemán después de los entrenamientos libres y las sesiones de clasificación de todas las categorías del Gran Premio de Alemania.

Bergerac (Francia). Tan solo dos 'tachuelas' de cuarta categoría jalonan este sábado la octava etapa del Tour de Francia, de 180,4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Redacción Deportes. La primera final de la historia en el Grand Slam entre dos jugadoras de la República Checa se juega este sábado en la Pista Central del All England Club londindense con el pulso entre Linda Noskova y Karolina Muchova, aspirantes a la gloria del reputado torneo y a lustrar los respectivos historiales con un éxito sin precedentes. Información de Santiago Aparicio.

- Tour de Francia (hasta 26). 8ª etapa (FOTO): Périgueux-Bergerac, de 182 km. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA). Cuartos de final:

. NORUEGA-INGLATERRA, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens (21.00 GMT). Información de Hugo Barcia.

. ARGENTINA-SUIZA, en el Arrowhead Stadium de Kansas City (01.00 GMT del domingo). Información de Óscar González.

- Ciudad de México. Entrevista con el director de seguridad de la FIFA en México, Rodrigo Martínez-Celis.

- Major femenino. Campeonato Evian, en Evian-Les-Bains (Francia) (hasta 12).

- Abierto de Escocia, en el club The Renaissance de North Berwick (Reino Unido) (hasta 12).

- Entrenamientos libres (06.40 a 08.40 GMT), sesiones de clasificación (08.50 a 12.20 GMT) y carrera esprint del MotoGP (13.00 GMT) del Gran Premio de Alemania, 10ª prueba de los Mundiales y que se disputa en el Sachsenring. (FOTO)

- Mundial de Superbike. 8ª cita, en el Donington Park británico. Primera carrera (14.30 GMT).

- La selección argentina recibe en la ciudad de San Juan a la de Gales por la segunda fecha del nuevo Nations Championship.

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12). Final femenina (no antes de las 15.00 GMT): Linda Noskova (CZE/9)-Karolina Muchova (CZE/10). (FOTO) (INFOGRAFÍA)

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Redacción EFE Deportes