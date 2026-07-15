Última oportunidad para los 'sprinters' antes de la alta montaña

Los 179,1 kilómetros entre el circuito de Magny-Cours y Chalon-sur-Saône ofrecen poco terreno para que los equipos de los llegadores no puedan controlar la carrera antes de lanzar su bólidos camino de una victoria de prestigio.
La presencia de tres puertos de cuarta categoría, el último de ellos, Montagny-lès-Buxy, 2,6 kilómetros al 4,3 % de desnivel, cuya cima se sitúa a menos de 20 kilómetros de la meta, no parecen ser suficiente argumento para impedirlo.
Luego, velarán sus armas durante todo lo que resta de semana, en el que reinarán las grandes cotas del este del país, el Balón de Alsacia y el Markstein.
- Etapa 12: Circuito de Magny-Cours - Chalon-sur-Saône, 179,1 kilómetros
Cota de Montagny-lès-Buxy (4a), a 19,7.