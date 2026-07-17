El Como ficha al defensa español Andrés Cuenca, procedente del Barcelona

"Estoy muy contento de formar parte de este club y tengo muchas ganas de jugar mi primer partido con esta camiseta. Mi primera impresión ha sido muy positiva. Como es una ciudad preciosa que me ha impresionado mucho, y todos en el club me han hecho sentir muy bienvenido", aseveró el jugador, de 19 años, a través de un comunicado del club, que disputa esta temporada la Liga de Campeones por primera vez en su historia.

Fàbregas, por su parte, destacó que Cuenca es jugador joven con "una gran capacidad técnica, energía y fortaleza": "Es un defensa moderno, con buen manejo del balón y mucha confianza. Creemos que puede desarrollarse significativamente dentro de nuestro proyecto", subrayó.

Nacido en 2007, Cuenca se formó en las categorías inferiores del Avejoe, Villafranca, Córdoba y Sevilla antes de incorporarse a La Masia en 2019.

Con el Barcelona disputó tres ediciones de la Liga Juvenil de la UEFA y fue uno de los jugadores destacados del equipo que conquistó el título en la temporada 2024-2025, en cuya final marcó un gol en la victoria por 4-1 frente al Trabzonspor.

Tras consolidarse en el Barcelona Atlètic, debutó con el primer equipo azulgrana en la Liga de Campeones ante el Young Boys en 2024.

En la segunda mitad de la temporada 2025-2026, se fue cedido en el Sporting de Gijón.

Internacional español en categorías inferiores desde la sub-15 hasta la sub-20, Cuenca ha participado en los Mundiales sub-17 y sub-20, además de los Europeos sub-17 y sub-19.

El pasado verano formó parte de la selección española que conquistó el Campeonato de Europa sub-19 de 2026.