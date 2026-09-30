El bético Fran García califica como "una alegría enorme" la llamada de De la Fuente

"Después del entrenamiento (con el Betis), me llamaron desde Madrid y me dijeron que me tenía que incorporar esta noche" a la concentración, explicó a los medios del club sevillano el lateral zurdo, quien sustituye entre los internacionales convocados por Luis de la Fuente al jugador del Atlético de Madrid Alejandro Grimaldo, con molestias en el muslo izquierdo.

Fran García, de 27 años y traspasado este verano al Betis que entrena el chileno Manuel Pellegrini por el Real Madrid, equipo en el que se formó, destacó que está "contento y alegre por la noticia", y que su regreso a la Roja, con la que jugó dos partidos en 2023, "supone una alegría enorme, sobre todo por el trabajo que vas realizando día a día, la dedicación y todo el esfuerzo que conlleva".

"Es un premio a todo eso que vas haciendo granito a granito. Es el trabajo diario lo que te da esa felicidad y, además, el equipo (el Betis) no puede estar mejor situado en la tabla, los resultados están llegando y siempre que puedas acompañarlo con alguna noticia personal como esta, pues mucho mejor", recalcó el jugador de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).

El Betis comparte el segundo lugar de la clasificación de LaLiga EA Sports (Primera División española) con el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, con 16 puntos, cinco menos que el líder de la tabla, el intratable Barcelona -que lleva siete triunfos en otras tantas jornadas-.

El cambio de Fran García por Grimaldo es el tercer relevo en la concentración de la selección española en esta ventana de partidos internacionales, después de que se lesionara el lateral Pedro Porro antes de empezar la estancia y de que Eric García también sufriera molestias en la rodilla izquierda.

En lugar de Porro, se incorporó el lateral del Sporting de Portugal Iván Fresneda y por Eric García, el central del Atlético de Madrid Robin Le Normand.

De la mano de De la Fuente, Fran García debutó con la selección el 13 de octubre de 2023 con victoria por 2-0 ante Escocia en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde entró al comienzo de la segunda parte.

Su segundo y último encuentro tuvo lugar tres días después en Noruega, de nuevo con triunfo de la Roja por 0-1 y en el que el lateral izquierdo del Betis fue titular.