El escocés Forrest, líder en Madrid ante el naufragio de buena parte de las estrellas

Forrest, que acabó como colíder tras la primera vuelta, firmó una tarjeta de -4, para un total de -9, por delante de su compatriota Connor Syme y el suizo Joel Girrbach (-8).

Girrbach fue uno de los mejores de la jornada en el Real Club Villa de Madrid, con ocho ′birdies’, cinco de ellos consecutivos, aunque tres ′bogeys’ le impidieron encaramarse al liderato y quedó empatado en -8 con Syme.

El español Eugenio Chacarra, quien jugó infiltrado por la rotura que sufre en un dedo del pie derecho, y el inglés Joe Dean se colocaron en tercera posición, con -7.

Tras amagar con la retirada al término de la jornada inaugural, que acabó colíder con el dúo de escoceses, Chacarra, tercero en el 'ranking' europeo, optó por continuar en liza, si bien volvió a cojear ligeramente en su tránsito por el campo.

El también español Sergio García, de 46 años y ganador del Masters de Augusta en 2017, también se mantiene con opciones al finalizar con -4.

Sergio García comenzó la jornada después de hacerse oficial que ya no tiene contrato con LIV, la liga financiada por Arabia Saudí hasta el pasado mes de agosto, lo que le llevó a prescindir de su indumentaria con el logo de su ya excircuito.

Además de Reed, Hatton y Rose, no pasaron el corte el sueco Alex Noren y el danés Nicolai Højgaard, aunque este con el consuelo de haber hecho un hoyo en uno en el tercero.

Aguantan en el torneo el irlandés Shane Lowry y el sueco Ludvig Aberg, ambos con -1, y el inglés Marco Penge, al par, defensor del título conquistado el pasado año.