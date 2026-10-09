La rusa Veronika Zherelnikova bate su propio récord mundial en salto de altura con patines

La rusa Veronika Zherelnikova bate su propio récord mundial en salto de altura con patines

Asunción, 9 oct (EFE).- La rusa Veronika Zherelnikova batió este viernes su propio récord mundial de salto de altura con patines, vigente desde el año pasado, al alcanzar 142 centímetros en la quinta edición de los Juegos Mundiales de Patinaje, que se celebran en Paraguay hasta el 18 de octubre.