La rusa Veronika Zherelnikova bate su propio récord mundial en salto de altura con patines

Zherelnikova, de 16 años, había establecido marca de 140 centímetros para la modalidad durante el torneo de patinaje 'Lishui Open', celebrado en agosto pasado en China. Hasta entonces, la marca de 137 centímetros la compartían la italiana Francesca Brivio y la francesa Mayrin Burasovitch.
El podio lo completaron hoy con sendos saltos de 127 centímetros la francesa Emilie Bellanger (plata) y la ucraniana Polina Zelenokhat (bronce).
La categoría masculina júnior de salto de altura con patines se definió el jueves con el triunfo del moldavo Maxime Caraion, quien se elevó 170 centímetros, seguido por el seguido del español Julián Fernández-Campón (plata) y el ucraniano Nazar Portianko (bronce), ambos con un registro de 158 centímetros.
La rusa Zherelnikova se colgó el jueves el oro en las pruebas de 'free jump' júnior.
El podio de 'free jump' sénior masculino se decidió el jueves por el número de intentos, pues los tres mejores saltaron 165 centímetros. El italiano Gianmarco Savi se coronó campeón mundial, por delante del beninés Mouhawya Salifou (plata) y el senegalés Ousseynou Diene (bronce).
El oro en la categoría sénior femenino fue para la italiana Francesca Brivio con un registro de 135 centímetros. La plata quedó en poder de la rusa Alena Efimova (130 centímetros) y el bronce para la francesa Mayrin Burasovitch (125 centímetros).
En estos juegos, que tienen su foco puesto en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, se disputan 11 modalidades, un deporte electrónico y 40 disciplinas vinculadas con el patinaje.