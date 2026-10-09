Viernes, 9 de octubre de 2026

Redacción deportes. Con solo dos puntos de ventaja a favor del español Jorge Martín (Aprilia) sobre su compatriota Marc Márquez (Ducati) el Mundial de MotoGP aterriza en la pista de Mandalika, donde se disputan los primeros entrenamientos del Gran Premio de Indonesia, decimoséptima prueba del calendario.

Shanghái (China). El alemán Alexander Zverev, segundo en el ranking de la ATP, inicia su recorrido en el Master 1000 de Shanghái contra el chino Yibing Wu, mientras que el serbio Novak Djokovic, en el mismo lado del cuadro, se estrena contra el polaco Hubert Hurkacz

Madrid. Más de 16 años han pasado desde que la selección de España de fútbol tocó el cielo en el estadio Soccer City de Johannesburgo al ganar su primera estrella mundial. Ahora, tras la anunciada retirada de uno de sus delanteros, Pedro Rodríguez, aún quedan cuatro supervivientes en activo de aquella gesta.

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: cod. 55020736809, 55020573999 y otros)

Madrid. El Abierto de España, del DP World Tour, llega a segunda ronda con el español Eugenio Chacarra en cabeza, pese a jugar con un dedo del pie roto, empatado con los escoceses Connor Syme y Grant Forrest, mientras que algunas de sus estrellas, como los ingleses Marco Penge, defensor del título, y Justin Rose o el estadounidense Patrick Reed, deben remontar después de una discreta primera jornada. Por Carlos Pérez Gil

Redacción Deportes. Jon Rahm ya no volverá a vestir la equipación de LIV el próximo año. Su decisión es firme al considerar que la nueva liga ya no se ajusta a sus aspiraciones. Su deseo es emprender nuevos horizontes que aún son difusos hasta que se desvincule del todo del circuito que el fondo soberano de Arabia Saudí creó en 2022 a base de petrodólares y que dejó morir a final de agosto al dejar de inyectar fondos. Por Carlos Pérez Gil

(Texto) (Recusos de archivo en Efeservicios: cod. 55021631917 y otros)

- Entrenamientos libres (8.30 a 9.30 GMT) y sesión de clasificación esprint (12.30 a 13.14 GMT) del Gran Premio de Singapur, 17ª cita del Mundial de F1 y que se disputa en el circuito urbano Marina Bay. (FOTO)

- Pretemporada NBA: Dallas Mavericks-Houston Rockets en Macao (China). (FOTO)

- Euroliga. 4ª jornada (FOTO): Barça-Zalgiris Kaunas y Kosner Baskonia-Beşiktaş.

- España. LaLiga EA Sports. 8ª jornada (FOTO): Málaga-Espanyol (19:00 GMT).

- Bundesliga alemana (jornada 5): Borussia Dortmund-Werder Bremen (18:30 GMT)

- Comienza la duodécima jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Aldosivi-Sarmiento, Gimnasia y Esgrima-Atlético Tucumán, Instituto-Boca Juniors, Unión-Defensa y Justicia.

- El líder Toluca visita al Tigres UANL y León al Puebla, en el inicio de la undécima jornada del Apertura del fútbol mexicano

- DP World Tour. Abierto de España, en el Club de Campo Villa de Madrid (hasta 11). Información de Carlos Pérez Gil. (FOTO)

- PGA Tour. Baycurrent Classic, en Yokohama (Japón) (hasta 11).

- Campeonato del Mundo femenino, en Asunción (hasta 10).

- Campeonatos del Mundo de judo, en Bakú (hasta 10).

- Entrenamientos libres (01.00 a 8.00 GMT) del Gran Premio Indonesia, 17ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito Mandalika. (FOTO)

- Torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái (China) (hasta 18). (FOTO)

- Torneo WTA 1.000 de Pekín (hasta 11). (FOTO)

Redacción EFE Deportes