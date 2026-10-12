Colombia e Italia escalan en el medallero en los Juegos Mundiales de Patinaje

Los italianos fueron los ganadores del día con su media docena de medallas, y reafirmaron su dominio en el patinaje artístico, donde se quedaron con buena parte de las preseas que entregó el baile de parejas.

En esta categoría, los juveniles Luca Buonincontro y Ludovica Ambrosino le dieron el oro a Italia con una puntuación de 148.62.

La plata también cayó en el saco italiano, por intermedio de la pareja conformada por Alessandro Grossi y Carlotta Bruzzi (146.02 puntos), mientras que los portugueses Gonçalo Cunha y María Rita Gonçalves completaron el podio con 118.23 puntos.

En el Inline Slalom (eslalon en patines en línea) la alemana Luna Schwarz se quedó con el oro en la categoría juvenil gracias a su tiempo de 1.03.08, por delante de la española Sofía Álvarez (+ 18 centésimas) y la italiana Giulia Gamba (+ 96 centésimas).

Mientras que en la categoría adulta, la italiana Lorenza Cesaris le dio otro oro a su país con tiempo 1.00.94, por delante de la alemana Elea Borsig (+ 1.24) y la eslovaca Lenka Keselá (+ 3.27).

En tanto que en la clase masculina, el español Marco Arias detuvo el reloj en 1.02.72 para llevarse el oro, seguido del japonés Tomoya Hashimoto (+ 1.30) y el checo Jaromir Nosek (+ 1.67).

La división adulta trajo nuevos éxitos a Italia, con Cristian Rondi y Mattia Pe conquistando el oro y la plata, relegando al alemán Noah Sing al tercer lugar.

Las pruebas femeninas de velocidad de esta jornada dejaron a Colombia tres medallas y confirmaron el buen momento de las velocistas cafeteras.

En la competencia juvenil de 10.000 metros eliminación, las colombianas Manuela Rodríguez y Mariana Imitola se colgaron el oro y la plata, mientras que la venezolana Mailliw Rojas capturó la primera medalla para su país al quedarse con el bronce.

En la categoría adulta de esta prueba, la colombiana Gabriela Rueda se colgó el oro, su segundo en estos juegos, seguida de la ecuatoriana Gabriela Vargas y la francesa Alison Bernardi.