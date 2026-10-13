Italia, Alemania y España cosechan 6 preseas en 'inline slalom' en los juegos de patinaje

Alemania ganó este martes dos medallas de oro, mientras que Italia sumó dos de plata y España dos de bronce, en sendas carreras por equipos que tuvieron lugar en el Cerro Lambaré, un emblemático mirador cercano a la capital paraguaya, Asunción.

En la modalidad eslalon por equipos, los cuatro patinadores del equipo alemán fueron los más veloces con un tiempo de 03.39.91, por delante de la selección italiana (+1.21) y de la española (+7.26).

El mismo final tuvo la modalidad 'team giant slalom', en la que Alemania completó las carreras en 03:34.11, Italia en 62 centésimas más, y España con 4 segundos y 76 centésimas de diferencia.

Con estos resultados, Italia confirmó el primer lugar en el medallero, al acumular un total de 49 medallas, 16 de ellas de oro, 20 de plata y 13 de bronce, tras 12 días de competiciones.

La delegación italiana escaló el lunes en el medallero al conquistar, en una sola jornada, siete medallas doradas y ocho de plata en patinaje artístico en pareja y en 'inline slalom'.

Colombia, que marchaba quinta, ascendió al segundo lugar con 26 medallas (13 oros, 6 platas y 7 bronces).

En dos jornadas disputadas en patinaje de velocidad, el sábado pasado y el lunes, la delegación cafetera se ratificó como potencia mundial al acumular 10 preseas de oro, 5 de plata y 4 de bronce.

Francia, que lideraba la competencia hasta ayer, descendió al tercer puesto con 33 medallas (11 oros, 14 platas y 8 bronces).

La delegación taiwanesa marcha cuarta con 24 (10 de ellas de oro), seguida de España con 31 (9 de oro).

Italia, Colombia y España llegaron como favoritas a estas justas después de ocupar, en ese orden, los tres primeros puestos en el medallero en los Juegos Mundiales celebrados en 2024.

Las competencias de los Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay se extenderán hasta el 18 de octubre próximo.