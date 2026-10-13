Mourinho: "Os invito a ver solamente el primer minuto del partido contra el Villarreal"

"No tengo nada que comentar", dijo el luso al comienzo de la rueda de prensa respecto a la polémica surgida el pasado sábado tras la victoria contra el Villarreal, cuando decidió no comparecer tras un encuentro en el que manifestó sus protestas al colegiado por diversas acciones, entre ellas, la expulsión de Vinícius por agarrar del pelo a Saliba en la acción previa a un gol que el VAR anuló al brasileño.

"Os invito a ver solamente el primer minuto del partido contra el Villarreal. Si quieres, el sábado comentamos. El primer minuto es suficiente para quien sabe", agregó.

Al ser preguntado por si se fía más de los árbitros en 'Champions', el luso defendió que se fía "de todos". "Lo único que me hace resoplar es cuando se sabe el nombre del árbitro, aunque deba ser 24 horas antes, unas tres semanas antes. Es lo único que me incomoda. Aparte de esto tengo confianza y espero que todo vaya bien", agregó.

Y arremetió contra la prensa española: "Veo a la gente en la comunicación en España poco directa (...) Seguramente que la prensa italiana está más interesada en el partido. Nos vamos a ver el sábado, así que mejor ir al otro lado", mantuvo de forma tajante.

El entrenador, que vuelve al Olímpico tras ser destituido del Roma a principios de 2024, dijo que tanto el Inter como el conjunto 'giallorossi' son los dos equipos más fuertes de Italia.

"En el primero pudimos sacar tres puntos con tres jugadores suspendidos y ahora nos toca Roma. Equipo fuerte, motivado por volver a jugar 'Champions' en el Olímpico, con un público que juega. No vienen a ver el partido, vienen para jugar y juegan", recalcó, sobre una afición que conoce bien.

Y destacó sobre su estancia en 'la Loba', entre 2021 y 2024, que se ganó a los aficionados siendo él mismo. "Como siempre. Los intereses del club y de los jugadores, los aficionados, están siempre por encima de mis propios intereses y la gente lo valora. La gente se identifica. Si haces alguna 'cosita' que les haga feliz, pues todavía mejor (...) Los romanistas son gente especial", recordó.

"Será un partido más. Si logro olvidar contra quién juego, y lo estoy haciendo y lo haré durante el partido, es un partido más. Como decía antes, todavía no sentimos la verdadera presión de la 'Champions'. Viendo lo que falta, creo que Real Madrid y Roma se clasifican", concluyó.

El Real Madrid llega al partido contra el Roma (estadio Olímpico, a las 21.00 horas (19.00 GMT)) con la intención de sumar su segunda victoria en esta Liga de Campeones, después de haber debutado con un 2-1 ante el Inter de Milan.

El equipo de Mourinho busca además mejores sensaciones en Europa tras haber encajado ya dos derrotas en LaLiga, frente al Betis y al Atlético de Madrid.

El equipo blanco afronta el encuentro con varias ausencias confirmadas: Raúl Asencio y Rodrygo por lesión, Ferland Mendy por no estar inscrito en la competición y Éder Militao, descartado por el técnico para este encuentro.

Por su parte, el Roma cosechó un empate a domicilio contra el Fenerbahce en su debut en 'Champions' siete años después.